Hou die blink kant bo en die son uit jou oë met Alnet

Vanjaar is Alnet al sestig jaar oud en jy kan verseker wees dat as jy ‘n Alnet-produk aanskaf sal hy so lank soos hulle hou. Alnet spesialiseer in skadunette, landbounette, grondseile, stormnette en meer onlangs ook bio-afbreekbare tou.

Tydens NAMPO 2025, wanneer die dae warm geword het, kon besoekers ‘n draai by Alnet se standplaas gaan maak om vir hulleself te ervaar hoe goed die maatskappy se nette werk.

Volgens Ernst Oosthuisen, landbouverkoopsbestuurder van Alnet, is die maatskappy die oudste skadunetvervaardiger in Suid Afrika, met meer as sestig jaar se kennis waaruit boere kan put.

“Ons is aan die voorpunt van ontwikkeling. Ons het destyds begin met visnette en toe oorgeskakel na skadunette. Vandag het ons ‘n volledige reeks skadunette wat wissel van 95% skaduwee tot 20% skaduwee,” verduidelik Ernst.



Extrablock dekoratiewe skadunet

Die Extrablock skadunetreeks is veral vir die uitvoermark ontwikkel en bied 95% skaduwee. Die nette is ook vuurafwerend volgens Amerikaanse standaarde. Dit kom in ‘n wye verskeidenheid kleure en voldoen aan die hoogste standaarde vir duursaamheid.

Sunblock dekoratiewe skadunet

Alnet se Sunblock reeks bied tussen 85% en 80% skudu en word meestal gebruik vir afdakke, stoepe en ander huishoudelike projekte. Dit is ‘n liggewig-skadunet wat lekker buite werk en lank hou.

Landbounette

Alnet het ook verskeie landbounette. Die digtheid van die skadunette wissel tussen 80% en 20% en word aangepas vir die verskillende gewasse en toepassings waarvoor dit gebruik word.

Die 80% landbouskadunette word byvoorbeeld vir blomme en loof gebruik terwyl die 20% landbouskadunette wat veral vir groot konstruksies gebruik word en gewasse soos sitrusbome en boorde.

Die 40% landbouskadunet kom in swart, wit, grys en groen en selfs die kleur van die skadunet speel hier ‘n rol.

“Die grys skadunet is net ‘n kombinasie van die wit en swart skadunet wat gemeng is. Die net is ideaal vir groenteverbouing en word landwyd gebruik. Ons verskaf ook baie van die nette aan ons buurstate soos Botswana en Lesotho,” vertel Ernst.

Alnet se grondseile

Alnet het iets vir almal. Hulle vervaardig ook grondseile vir kampeerders. Die grondseile kom in verskillende groottes en is beskikbaar in swart, grys en groen.

Stormnette

Alnet voorsien ook aan kampeerders stormnette. ‘n Stormnet is anders as ‘n stormtou omdat hy bo-oor die hele tent strek. Dit beteken die hele struktuur van die tent word vasgehou in die geval van sterk winde of swaar storms.

“As hy mooi vasgeanker is aan die kante is daar nie ‘n manier wat jou tent kan oplig en deur die wind verwoes word nie. Hulle kom oook in verskillende groottes volgens jou tente en woonwaens se mates,” vertel Ernst.

Bio-afbreekbare tou

Een van Alnet se nuutste produkte, en een waarop hulle bitter trots is, is hulle bio-afbreekbare tou.

“Ons was bevoorreg om deur Catch Green gekontak te word om die bio-afbreekbare tou vir hulle te vervaardig. Ons is die enigste vervaardigers in die wêreld en die projek word deur Brittanje befonds,” vertel Ernst trots.

Die polimeer vir hierdie toue word in Swede vervaardig en dan na Alnet se fabriek vervoer sodat hulle die tou kan vervaardig.

Wat hierdie tou so uniek maak, is dat dit oor tyd disintegreer.

“Dit kan gebruik word vir seevisvang sodat dit nie in die see bly en visse en seediere dan daarin verstrengel raak nie. Die net sak af na die bodem en na ‘n paar jaar disintegreer hy. Dit kan ook gebruik word vir seewierboerdery. Die seewiersade word in die toue ingeplant en groei daarin. Later disintegreer die tou net.”

Ernst sê dat die vooruitgang en groei wat Alnet die afgelope sestig jaar beleef het, het hulle aan die voorpunt van ontwikkeling gesit. Hy is baie opgewonde om te sien wat die toekoms vir Alnet inhou.

Gaan kyk gerus self na Alnet se produkte op hulle webstuiste by www.alnet.co.za.