Hoe twee Limagrain-kultivars Zoutpansdrift se lande laat glimlag
Wanneer jy aan die einde van die winter verby Zoutpansdrift in Douglas in die Noord-Kaap ry, sal jy lowergroen lusernlande gewaar. Hier boer Hein Mulke onder meer met lusern onder besproeiing.
Lusern is nie net ’n uitmuntende bron van proteïene, vesel en vitamiene vir diere nie, maar is ook baie goed vir jou grondgesondheid.
Die diepwortelstelsel van lusern help met die deurlugting van jou grond en kan die verdigtingslae van jou grond opbreek, wat tot voordeel is vir opvolggewasse.
Limagrain se lusern maak die verskil
Zoutpansdrift is een van vele boerderye in Suid-Afrika wat die geheim agter Limagrain Field Seeds se luserngewasse ontdek het. Deur twee van hul gewildste lusernkultivars te meng, verseker Zoutpansdrift en ander boerderye dat hulle ’n goeie opkoms kry, weerstand het teen meeste plantsiektes, en met ’n glimlag aan die einde van die seisoen bank toe kan stap.
Goeie lusern begin by goeie grond
Tydens ’n besoek aan Zoutpansdrift het Riaan van Lill, grondkundige en agronoom vir Limagrain Field Seeds, vertel dat die eerste stap tot goeie lusern goeie grond is.
“Dit is baie belangrik om te verseker dat jy genoeg gronddiepte het voordat jy jou lusern vestig,” sê hy.
Omdat lusern ’n potensiële diep wortelstelsel het, moet jy verseker dat jou grond die wortelgroei kan toelaat.
“Zoutpansdrift het goed gedreineerde apedale-grond wat nie ’n hoë klei-inhoud het nie. Dit is beslis van die beter grond om lusern op te plant,” verduidelik hy.
Riaan meen dat solank jou grond goeie dreinering het en nie keerlae soos klipfraksies, klei of natheid het nie, is jou grond reg vir lusernplant. Chemiese keerlae soos karbonate kan ook jou luserngroei belemmer.
Kies die regte kultivar
Nou dat jy weet jy het die regte grond, is die volgende stap om die beste kultivar te kry en hier kan Limagrain Field Seeds help.
Twee van hul gewildste kultivars is WL525HQ en WL458HQ, en hulle het proewe van die kultivars op die Mulke-plaas geplant. Beide hierdie kultivars kom uit Noord-Amerika en uit dieselfde teelprogram.
WL458 is ’n dormansie 7-kultivar wat in 2020 in Suid-Afrika bekend gestel is, terwyl WL525 reeds vir amper 30 jaar in Suid-Afrika beskikbaar is, maar steeds een van die gewildste kultivars is onder kenners en Suid-Afrikaanse boere.
Die agtervoegsel van beide hierdie kultivars, HQ, verwys na ‘high quality’ en beteken dat altwee kultivars met spesifieke eienskappe geteel word. Om so ’n agtervoegsel te kry, moet die kultivar aan die gehaltestandaarde van die teler voldoen.
Beide kultivars word ook geteel vir goeie siekteweerstand, luisweerstand, grondsiektes en swamsiektes op die blare. Die teelproses word so gedoen om die mees skadelike swamsiektes te kan weerstaan.
Hoekom die twee kultivars meng?
Dirk Coetzee, voerportefeuljebestuurder by Limagrain Field Services, verduidelik dat albei kultivars in hul eie reg besonders is en dat elkeen ’n spesifieke aanwending het.
In die laaste paar jaar het die WL525HQ egter duurder geword as gevolg van kleiner produksies en laer saadopbrengste in die buiteland. Dus word dit al hoe duurder om WL525HQ in te voer na Suid-Afrika.
WL458HQ is weer ’n nuwer kultivar en daarom is daar groter produksie wêreldwyd en dus ook beter saadopbrengste, wat hierdie kultivar heelwat goedkoper maak.
Omdat die twee kultivars so eenders is, het boere egter begin om die twee te meng of langs mekaar te plant.
“Boere wat aanvanklik WL458HQ geplant het, het op dieselfde spilpunt of langs WL525HQ die afgelope vyf jaar begin sien dat die WL458HQ by die WL525HQ kan hou in terme van opbrengste, gehalte en produksieleeftyd,” verduidelik Dirk.
Hy vertel dat daar boere is wat reeds twee seisoene gelede op hul eie inisiatief die twee kultivars begin meng het en ongelooflike resultate verkry het.
“Vir my wat meer tegnies daarna kyk, maak dit sin. Die winteraktiwiteite se proefdata uit die Noord- en Oos-Kaap is baie vergelykbaar. Hoewel die een ’n dormansie 7- en die ander ’n dormansie 8-kultivar is, is beide ’n WL en beide ’n HQ. Hulle word baie dieselfde bestuur, en deur hulle te meng kan boere hul saadkostes afbring maar nie inboet op die gehalte of opbrengs nie,” verduidelik Dirk.
Die resultate spreek vanself
Op Zoutpansdrift spreek die resultate vanself. Onder die eerste spilpunt het hulle op 10 Julie 2025 die kultivars gemeng geplant en kon hulle teen middel September ’n oes van 3,1 ton afhaal. Binne ’n bietjie meer as 20 dae was die lande weer gereed vir die tweede snit.
Onder die tweede spilpunt het hulle op 9 Julie 2025 geplant en kon hulle op 17 hektaar nog ’n oes van 3,1 ton afhaal.
Onder die derde spilpunt het hulle einde Mei 2025 geplant en kon hulle in middel September ’n oes van 3,2 ton afhaal.
Indien jy belangstel om meer uit te vind oor hierdie twee merkwaardige kultivars of enige van Limagrain Field Seeds se ander produkte, kan jy gerus hul webtuiste besoek by www.lgseeds.co.za
