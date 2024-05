Groot skenking kan sitruspes help vasvat

Die Wes-Kaapse Departement van Landbou het 23 Mei ‘n tjek van R2 miljoen aan die Sitruskwekervereniging (SKV) oorhandig wat sal help om valskodlingmot te beheer.

Valskodlingmot is ‘n fitosanitêre plaag wat uitvoere van sitrus, tafeldruiwe en steenvrugte knou.

Baanbrekersnavorsing wat in 2005 by Citrusdal in samewerking met die Amerikaanse Departement van Landbou en die Internasionale Atoomenergie-agentskap begin is, het gelei tot die ontwikkeling van die X-Steriele Insektegniek, of SIT, wat daarop gerig is om valskodlingmotgetalle te onderdruk.

SIT maak gebruik van die jongste wetenskapstegnieke wat daarop neerkom dat kolonies valskodlingmot in spesiale fasiliteite grootgemaak word. Die manlike- en vroulike insekte word deur middel van bestraling met die isotoop Kobalt-60 gesteriliseer. Die steriele motte wat vrygelaat word kan nie aanteel nie, want die eiers van wyfies wat met steriele mannetjies paar lê onbevrugte eiers wat nie uitbroei nie. Dit lei tot ‘n groot afname in die plaagbevolking.

Indien valskodlingmot suksesvol beheer kan word, sal dit lei tot verhoogde uitvoerverdienste, veral vir die sitrusbedryf. SIT verminder die afhanklikheid van plaagdoders wat die omgewing benadeel en dit lei tot beter kwaliteit vrugte. Dit sal verseker dat Suid-Afrikaanse landbouprodukte aan internasionale markte se streng standaarde voldoen.

Dit sal lei tot meer werkskeppingsgeleenthede en die gepaardgaande opheffing van landelike gemeenskappe.

Duur tegniek

Ten spyte van die potensiaal van die SIT-program het die hoë koste daaraan verbonde die uitbreiding daarvan aan bande gelê. Dit is baie duurder as ander goedkoper, maar minder volhoubare alternatiewe programme wat oor die langtermyn nie so lewensvatbaar is nie.

Die program is tot dusver befonds deur sitrus- en tafeldruifkwekers wat self van die tegniek gebruik maak. Die doel van die landboudepartement se befondsing is om die finansiële las van die Wes-Kaapse produsente te help verlig en die voortsetting en uitbreiding van die noodsaaklike plaagbestuurstrategie help verseker.

Die finansiële ondersteuning is ‘n noodsaaklike stap om die projek se ongelooflike potensiaal om die plaagdruk te verminder verder uit te brei.

Met die befondsing kan die bestaande 20 400 ha wat tans deur die program gedek word, uitgebrei word na meer as 40 000 ha. Dit kan ook meehelp dat sowat vyftig werksgeleenthede geskep word.

Die ruim skenking voldoen aan die SKV se behoefte aan finansiële ondersteuning om die SIT-program te onderhou en uit te brei ter wille van die voortgesette produksie van uitvoergehalte vrugte wat vry is van plaagdoder-residu.

“Ons ondersteuning vir die SIT-program beklemtoon ons verbintenis tot ‘n volhoubare landbousektor,” het dr Ivan Meyer, Wes-Kaapse minister van landbou gesê.

“Hierdie befondsing sal help om ons sitrusbedryf se toekoms te verseker sodat dit in die wêreldmark kan meeding. Terselfdertyd beskerm dit ons omgewing en skep werk.”

“Die vrygewige ondersteuning van die Wes-Kaapse regering is ‘n beduidende hupstoot vir X-SIT en almal wat betrokke is,” het Justin Chadwick, uitvoerende hoof van die SKV gesê. “Ons hoop dat hierdie tipe landbou-innovasie wyd ondersteuning sal geniet omdat die ontwikkeling van nuwe tegnologie, albeit noodsaaklik, nie goedkoop is nie.”

