Grasse van Suid-Afrika deel 11: Pluime

Harige pluimgras (Eragrostis trichophora)

Harige pluimgras groei in versteurde grond. Dit het swak blaarproduksie en is ’n swak weigras. In droë dele word dit egter goed benut, omdat dit nie onsmaaklik is nie.

Hoe ken ek dit uit?

• Blompakkies is klein en grys

• Onderste knope is knievormig

• Halms het pers knope

Krulblaar (breed) (Eragrostis rigidior)

Krulblaar kom in warm bosveldgebiede voor. Dit is ’n gemiddelde weidingsgras omdat dit hard is en relatief min blare het. Wanneer dit algemeen voorkom, is dit ’n aanduiding van versteuring.

Hoe ken ek dit uit?

• Onderste blaarskede is papieragtig

• Droë blare is gekrul

• Onderste vertakkings is in ’n krans gerangskik

Krulblaar (smal) (Eragrostis chloromelas)

Krulblaar kom voor in oop grasgebiede en ook in versteurde kolle. Vroeg in die seisoen is dit ’n smaaklike gras, maar later word dit onsmaaklik.

Hoe ken ek dit uit?

• Blare is draadvormig gerol

• Blare is aan die basis van die plant gekonsentreer

• Kompakte polgras

Oulandsgras (Eragrostis curvula)

Hierdie gras kom wydverspreid voor en groei in versteurde grond. Dit is algemeen in gebiede met baie reën en oorbeweiding. In koue streke in Suid-Afrika is dit ’n belangrike gras vir weiding.

Hoe ken ek dit uit?

• Blompakkies is donkergrys tot olyfgroen

• Lang, slap blare

• Bloeiwyse is ’n oop pluim

Natal-rooipluim (Melinis repens)

Hierdie wydverspreide gras kom voor in versteurde grond. Dit groei goed in alle grondsoorte. Jy sal dit gereeld sien langs paaie in suidelike Afrika. Dit speel ’n belangrike rol om versteurde grond te stabiliseer.

Hoe ken ek dit uit?

• Knope het fluweelagtige hare

• Rooi, pienk en wit bloeiwyses

• Blompakkies verander van pers na wit

Klipgras (Enneapogon scaber)

Klipgras kom in bergagtige en droë gebiede voor. Dit kom selde in die veld voor en is daarom nie belangrik vir

weiding nie. Hierdie gras speel ’n noodsaaklike rol om bogrond in bergagtige gebiede teen erosie te beskerm.

Hoe ken ek dit uit?

• Blare en halms is harig

• Groei in klipperige dele

• Blom in die somer

Duinegras (Pentaschistis pallida)

Duinegras groei in fynbos- en sukkelente Karoo. Dit is ’n baie swak weigras as gevolg van die harde, draadvormige blare.

Hoe ken ek dit uit?

• Digte, meerjarige polgras

• Halms is met kliertjies bedek

• Vertakkings is harig

Gewone eenjarige pentaschistis (Pentaschistis airoides)

Hierdie gras groei in vertrapte en vrugbare veld. Dit is smaaklik, maar het ’n lae blaarproduksie. Dit speel wel ’n belangrike rol om grond teen erosie te beskerm.

Hoe ken ek dit uit?

• Klein en fyn

• Halms is met kliertjies bedek

• Groei in versteurde grond

Titegras (Eragrostis inamoena)

Titegras groei goed in die bosveld en in nat grond, hoewel dit in enige grondsoort groei. Dit word selde as weiding benut. Hierdie gras help om verspoeling te voorkom.

Hoe ken ek dit uit?

• Groei op nat plekke

• Blompakkies is groen tot pers

• Blare is opwaarts gerig

Fynvleigras (Eragrostis bicolor)

Fynvleigras kom gewoonlik voor in brak grond in gebiede soos rivierbeddings. Dit word deur grasvreters benut, al is dit onsmaaklik.

Hoe ken ek dit uit?

• Blompakkies is geel en pers

• Blaarpunte is draadvormig gerol

• Droë blare is gekrul

Douvalgras (Eragrostis obtusa)

Douvalgras is lief vir versteurde grond wat klipperig is. Terwyl dit nog jonk is, word dit goed bewei. Wanneer dit algemeen voorkom, is dit ’n aanduiding van oorbeweiding.

Hoe ken ek dit uit?

• Onderste knope is knievormig

• Blompakkies is plat en ovaal

• Blaarskede is haarloos

Stink-eragrostis (Eragrostis cilianensis)

Stink-eragrostis groei daar waar reën versamel en in versteurde grond. Soos wat die naam aandui, het dit ’n uiters onaangename reuk. Dit, gepaard met die lae blaarproduksie, maak dit ’n swak weidingsgras.

Hoe ken ek dit uit?

• Het ’n onaangename reuk

• Blompakkies is grysgroen

• Bedek met donker kliertjies

Rysgras (Leersia hexandra)

Rysgras groei in of naby permanente waterbronne, waar dit in vlak water of nat grond kan groei. Dit is een van die beste watergrasse vir weiding, selfs al is die blare skurf.

Hoe ken ek dit uit?

• Lief vir water

• Blare is baie skurf

• Knope het kort, wit hare

Ghagras (Chaetobromus dregeanus)

Ghagras groei die beste in sandgrond of teen klipperige hellings. Hierdie smaaklike gras is goed vir weiding en

vee is lief daarvoor.

Hoe ken ek dit uit?

• Klossie wit hare aan die steeltjie

• Blompakkies is harig aan die binnekant

• Meerjarige polgras

Persklossiegras (Bothriochloa bladhii)

Persklossiegras groei langs rivieroewers, langs waterstrome en in nat grond. Dit het ’n sterk reuk wat veroorsaak dat vee dit vermy. Dit het ’n vlugtige olie wat 34 bestanddele bevat.

Hoe ken ek dit uit?

• Blare is sterk aromaties

• Bloeiwyse is ’n pers pluim

• Blare is heldergroen

ProAgri sê dankie aan Frits van Oudtshoorn wat sy boek, Grasse van Suider-Afrika, beskikbaar gestel het as ’n handleiding vir die reeks. Frits is ’n weidingskonsultant en kan gekontak word by (+27)78-228-0008 of frits@alut.co.za.

Indien jy belangstel om meer oor die grasse van Suider-Afrika te leer, kan jy Frits se boek koop by Soutpansbergweg 121, Riviera, Pretoria of aanlyn via marketing@briza.co.za.