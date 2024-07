Goeie genetika is in die naam! Woon Bonsmara Genetics se produksieveiling by

Net soos die naam sê, glo Bonsmara Genetics dat genetika saak maak! Dit is waarom hulle Bonsmara-bulle topverkopers in die mark is.

In hulle komende veiling kan jy ook belê in so ‘n bul! Hierdie diere is almal met die hand uitgekies, net vir jou.

Belangrike inligting:

9 Augustus 2024

Smallepad, Roedtan