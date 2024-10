Geen menslike foute – ‘n pilaanleg wat met een knoppie beheer word

Die awegaar wat uit elke graanstoor loop verseker dat die graan eers alles in die mengbak in tap.

By Drotsky noem jy dit en hulle doen dit! Drotsky is die manne met die planne, hulle het dit weereens bewys toe hulle by Groot Phesantekraal in Durbanville in die Wes-Kaap ‘n ten volle geoutomatiseerde pilaanleg gebou het.

Drotsky is vir die afgelope twee en ‘n half jaar reeds in verbinding met Juandré Brink van Groot Phesantekraal om hierdie aanleg vir hom moontlik te maak. Juandré het die pilaanleg gebou vir hulle lam kruipvoer.

Hy het ‘n behoefte gehad om nog toerusting by sy reeds bestaande toerusting te voeg. Hy wou hê hierdie aanleg moet ten volle geoutomatiseerde wees en wou die moontlikheid van menselike foute so veel as moontlik uitskakel.

Daar was egter ‘n paar struikelblokke en die Drotsky span moes kreatief raak om die aanleg moontlik te maak. Daar was nie baie spasie in sy skuur vir groot toerusting nie, Juandré het ook ‘n plek nodig gehad om sy graan te stoor. Hy wou ook meer akkurate pilformulasies verseker en een plek hê waar al die graan inval voordat dit deur die hamermeul gaan.

Die aanleg

Om te begin het Drotsky vir Juandré twee ses ton en twee vier ton graan store opgerig waarin hy tot vier verskillende graan produkte veilig kan stoor.

Om hierdie vier store vol te maak het hulle ‘n mobiele verstelbare awegaar gebou. Dit meen hy kan ‘n massasak aftap, kies in watter stoor hy die graan wil intap en die awegaar net soontoe skuif.

Om spasie te spaar het hulle die graanstore in ‘n lyn afgebou. Elke stoor het sy eie awegaar wat aan die onderkant uittap na ‘n mengsisteem (batching system). Elke stoor het ook ‘n sluis wat met die hand oop en toe gemaak kan word indien jy die stoor wil leeg tap.

Al vier hierdie graanstore tap in die mengsisteem in. Die mengbak is op laai selle gebou om die hoeveelhede graan wat vir ‘n formilasie benodig word, af te meet. ’n Skroef aan die onderkant van die bak help weer om die klaar afgemete graan te vervoer na die hamermeule.

Die graan beweeg van die mengbak na ‘n M36 bodemvalklep hamermeul wat die mengsel fyn maal. Die skroef aan die onderkant van die mengbak beheer ook die tempo waarteen die hamermeul gevoer word. Op die bodemvalklep is daar ‘n dubbel magneet sisteem om staal te vang wat dalk in die graan kan wees. Daardeur spaar Juandré hulle ook op siwwe.

Juandré wou ook ‘n manier hê om sy soja-oliekoek wat klaar gemaal en fyn was tot by sy menger te kry. Hiervoor het Drotsky vir hom ‘n ses ton bodembak geïnstalleer wat ‘n vibrerende motor in het sodat die produk nie aanpak nie. Hier is ook ‘n skroef geïnstalleer wat van die bodembak na die menger gaan om die oliekoek te vervoer.

Wanneer alles gemeng en fyn gemaal is word dit met awegare na die reeds bestaande pilaanleg vervoer. Van daar gaan die formule na die reeds bestaande pilaanleg wat op die plaas was.

Hierdie gekompliseerde aanleg mag dalk klink asof dit fyn dink en vinnige vingers nodig het maar Drotsky het dit so eenvoudig as moontlik gebou. Die hele aanleg word aangeskakel en beheer met die druk van net twee knoppies.

Een van die elektriese panele is geïntegreer met die LS1000 weegskaal van LMI. Die skaal verseker dat net die hoeveelheid graan wat vir elke formilasie benodig word uit elke stoor getap word. Sodra die een produk se gewig bereik is skuif hy aan na die volgende een totdat die hele mengsel in die mengbak getap is. Die knoppies kan ook met die hand beheer word indien nodig. En van daar is die aanleg ten volle outomaties.

Drotsky het aan al Jaundré se behoeftes voldoen en is verseker dat hulle jou ook kan help. Noem dit en hulle doen dit. Besoek gerus hulle webtuiste by https://drotsky.co.za/ om vandag nog met hulle in kontak te kom.