Dry Ice 4 Farming: Merk jou vee vinniger, veiliger en dierevriendeliker

Cynthia Oliver van Dry Ice 4 Farming het by NAMPO reggestaan om besoekers in te lig oor die voordele van koue brandmerke bo die tradisionele brandmerke. Dry Ice 4 Africa bied ook ander produkte soos skeerders waarmee veeboere die dele van die pels kan voorberei voordat die koue merk daarop aangebring word.

In ’n tyd waar dierewelsyn, doeltreffendheid en presisie al hoe belangriker raak in die landbou, bring Dry Ice 4 Farming ’n vars benadering tot veemerking – een wat boere help om hul kuddes doeltreffend te bestuur, sonder die nadele van tradisionele warm brandmerke.

Hierdie vernuwende produk, beskikbaar deur Dry Ice International, gebruik droëysmerke met vloeibare CO₂. Die proses laat permanente, duidelike merke op diere sonder om die vel te verbrand of die dier onnodige spanning of pyn te veroorsaak. Die gevolg is ’n merktegniek wat vinniger, veiliger en meer dierevriendelik is.

Waarom koue bo hitte?

Tradisionele brandmerke werk deur weefsel te verbrand. Dit bring pyn, spanning, moontlike besmetting en dikwels ’n onduidelike merk. Dry Ice se koue merkproses werk anders: dit vries spesifieke pigmente in die haarfollikels en veroorsaak dat die hare wit hergroei in die vorm van die merk. Dit beteken geen weefselbeskadiging nie, en gevolglik ‘n drastiese verbetering in dierewelsyn.

Die proses is nie net minder traumaties vir die dier nie, maar ook vinniger vir die boer. Elke merk neem slegs sekondes om aan te wend, met minimale hersteltyd. Daar is geen risiko vir brandwonde, littekens of besmetting nie en dit maak die hantering van diere baie eenvoudiger.

Duidelike, permanente identifisering

Die grootste voordeel van Dry Ice 4 Farming is die sigbaarheid en blywendheid van die merke. Die wit hare groei duidelik teenoor die donker pels uit, en is van ver af sigbaar, wat dit ideaal maak vir kudde-identifikasie, veilings, of veldinspeksies. Selfs in uiterste veldtoestande bly die merke sigbaar vir die dier se leeftyd.

Wild-, bees- en selfs skaapboere gebruik hierdie metode suksesvol, en die produk is beskikbaar met alles wat jy nodig het om self die proses te begin: van merkysters en spesiale hanteertoerusting tot droëys en opleiding indien nodig.

In ‘n era waar verbruikers en uitvoermarkte toenemend klem lê op dierewelsyn, gee die metode ‘n voorsprong aan Suid-Afrikaanse veeboere. Dry Ice 4 Farming stel boere in staat om hul identifikasiestelsels te moderniseer sonder om produktiwiteit of akkuraatheid op te offer. Hierdie metode sluit perfek aan by ander moderne praktyke soos elektroniese oormerktegnologie, en dra by tot akkurate rekordhouding en kuddegesondheid.

By NAMPO 2025 het Dry Ice 4 Farming ’n duidelike boodskap aan Suid-Afrika se boeregemeenskap gebring: Jy hoef nie tussen dierewelsyn en doeltreffendheid te kies nie. Jy kan albei hê. Hulle demonstrasies het gewys hoe eenvoudig die proses is, en hoe vinnig boere dit kan aanleer. Besoekers kon eerstehands sien hoe ‘n koue merk op beeste gemaak word en self die toerusting hanteer.

Hulle stalletjie het nie net gewys wat moontlik is nie, maar ook gesprekke oopgemaak oor hoe die boerderypraktyke van môre reeds vandag in werking gestel kan word.

Dry Ice 4 Farming is nie net ’n alternatief nie; dit is ’n verbetering. Dit stel boere in staat om hulle diere doeltreffend te merk, administrasie te verbeter en terselfdertyd aan nuwe standaarde van dierewelsyn te voldoen. Hierdie metode is reeds wyd in gebruik in lande soos die VSA en Australië, en Suid-Afrika se boere het nou ook toegang tot dieselfde tegnologie.

Vir meer inligting oor produkte, toerusting en opleiding, besoek https://dryice.co.za/4-farming/, kontak Cynthia Oliver by +27(0)78-164-1712 of stuur ‘n e-pos aan cynthia@dryice.co.za.