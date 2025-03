Die Nasionale vroulike Bonsmara-veiling is om die draai! Kom beleef die toppunt van Bonsmara-uitnemendheid

718 words

Bonsmara SA bring met trots die mees verwagte gebeurtenis op hulle kalender – die Nasionale Bonsmara vroulike-veiling. Hierdie gesogte veiling bied ‘n unieke geleentheid om topgenetika van Bonsmara-stoeterye regoor die land aan te skaf, wat enige boer, kommersiële of stoetteler wat sy kudde wil verbeter, nie mag misloop nie.

Datum en tyd

Die veiling sal plaasvind op 19 Maart 2025 en begin om 12:00 by die Afridome in Parys. Hierdie is die perfekte kans vir boere, telers, en liefhebbers van Bonsmara-bobaasbeeste om betrokke te raak by die aankoop van uitstaande genetika wat die potensiaal het om die gehalte en produksie van jou kudde beduidend te verbeter.

Die geskiedenis van die Bonsmara-ras

Die Bonsmara-ras het in Suid-Afrika ontstaan as gevolg van die samewerking tussen twee ander beeste rasse – die Afrikaner en die Korthoring (Shorthorn), wat later gekombineer is met Hereford-genetika. Die doel van hierdie kruising was om ‘n beesras te ontwikkel wat die beste eienskappe van elke ras kombineer: die Afrikaner se uithouvermoë en weerstand teen siektes, die Korthoring se goeie vleisproduksie, en die Brahman se hitte- en droogteweerstandigheid.

Die Bonsmara-ras het in die 1930’s ontstaan, toe telers die doel gehad het om ‘n ekonomies volhoubare beesras te skep wat nie net in Suid-Afrika se uitdagende klimaat sal floreer nie, maar ook internasionaal sal aanpas en die wêreld se vleisbedryf sal bevoordeel.

In 1969 het die Bonsmara-stoetery in Bela-Bela (voorheen Warmbad) die eerste Bonsmara-bees gekry wat as ‘n suiwer ras erken is, en dit het gelei tot die amptelike stigting van die Bonsmara-ras.

Die Bonsmara-ras is deesdae een van die gewildste beesrasse in Suid-Afrika en het sy merk internasionaal gemaak. Boere regoor die wêreld gebruik Bonsmara-vee vir die produksie van topgehalte vleis, terwyl dit ook ‘n aanpasbare en volhoubare keuse is vir boere wat sukkel met klimaatsuitdagings.

Een van die grootste redes waarom Bonsmara so gewild is, is sy vleisproduksie en voortplantingsvermoë. Die ras is bekend vir sy vinnige groei en hoë opbrengs van vleis van uitstekende gehalte.

Bonsmara-beeste het ‘n uitstaande vermoë om aan te pas by verskillende omgewings – van die koel hooglande tot die warm, droë dele van die land. Die ras is ook bekend vir sy hitte- en siekteweerstand, wat dit veral waardevol maak in Suid-Afrika se uitdagende omgewing.

Daarbenewens is die Bonsmara-bees ook gewild in ander Afrika-lande, en die ras het sy weg gevind na ander dele van die wêreld, insluitend Australië en die VSA. Die genetiese veerkragtigheid, asook die balans tussen goeie melkproduksie en vleisgehalte, het Bonsmara die ideale keuse gemaak vir boere wat na volhoubare produksie streef.

Feite oor die Bonsmara-ras:

Oorsprong: Die Bonsmara-ras is ‘n kruising tussen die Afrikaner-, Korthoring- (Shorthorn), en Brahman-rasse.

Vleisgehalte: Bonsmara-beeste produseer hoë gehalte vleis wat baie gewild is in die beesvleisbedryf.

Aanpasbaarheid: Bonsmara-beeste is baie goed aangepas by Suid-Afrika se uiteenlopende klimaat en omgewing, van die koel hoëveld tot die droogtebestande gebiede.

Volhoubaarheid: Die ras is bekend vir sy uitstekende genetiese veerkragtigheid en uithouvermoë, wat dit ‘n volhoubare keuse maak vir boere regoor die wêreld.

Internasionale aanvaarding: Die Bonsmara-ras is nie net gewild in Suid-Afrika nie, maar het ook internasionale erkenning verwerf, insluitend in Australië, Argentinië, die VSA, en ander Afrika-lande.

Mees prominente beesras: Bonsmara is tans die mees prominente beesras in Suid-Afrika, met meer as ‘n 120 000 geregistreerde beeste, meer as al die ander vleisbeesrasse.

Bonsmara se rol in Suid-Afrika en wêreldwyd

Die Bonsmara-bees het nie net in Suid-Afrika nie, maar ook oor die hele wêreld, ‘n baie goeie reputasie opgebou. Die ras het wêreldwye erkenning gekry vir sy uithouvermoë in die veeboerderybedryf en het ‘n groot invloed op die internasionale vleisbedryf. As gevolg van die uitstekende genetika en die ras se vermoë om vinnig aan te pas by verskillende omgewings, is Bonsmara-beeste in ander lande van Afrika, Argentinië, Australië, en selfs die VSA gevestig.

Kom beleef dit

Maak seker jy is daar om die beste Bonsmara-genetika te bekom en ‘n deel van die dinamiese landbougemeenskap te wees. Merk die datum, bring jou span, en wees deel van hierdie onvergeetlike geleentheid.

Vir enige navrae kontak vir Louis Steyl by (+27)84-815-9487 of stuur ‘n e-pos na louis@bonsmara.co.za. Besoek ook Bonsmara SA se Facebookblad vir meer inligting.

