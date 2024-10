Die koeël is deur die kerk … ProAgri Media en Jaglekker werk nou saam!

Wat kry jy as jy twee suksesvolle, skeppende, uitblinkermaatskappye bymekaarsit? ’n Kolskoot! Daarom is ProAgri Media trots om ons vennootskap met Jaglekker aan te kondig!

Wie is Jaglekker?

Hierdie gewilde naam is bekend en bemind onder jagters! Die Jaglekker.co.za-platform is daarop gerig om plaaslike en internasionale jagters te verbind met jagplase en safarigeriewe regoor Suid-Afrika.

As jy lief is vir ’n heerlike, souterige biltonghappie, sal jy baat vind by die 186 vennootskappe wat Jaglekker met plase het vir bekostigbare jagervarings. Bowendien sorg Jaglekker ook vir eksklusiewe, luukse jagervarings vir veral internasionale jagters by 92 safarituistes.

Op die Jaglekker-platform kan jy maklik-maklik inligting bekom soos die beskikbare wildspesies, geriewe en pryse van die plase en jaghuise. Só kan jy die perfekte bestemming kies en bespreek. Daarna is dit net terugsit, ontspan en solank jou geweer blinkvryf, terwyl Jaglekker al die reëlings hanteer!

Of jy nou ’n kranige jagter of die eienaar van ’n wildsplaas is, Jaglekker se voordeel strek albei kante toe.

Die toekoms van Jaglekker

Tans is Jaglekker reeds besig om diep spore op nasionale en internasionale grond te trap. Met ongeveer 3 000 besprekingsversoeke per jaar, is dit een van die aktiefste jagplatforms in die land!

Maar soos dit enige vooruitstrewende onderneming betaam, stop dit beslis nie hier nie!

Met die samesmelting met ProAgri Media, beoog Jaglekker om uit te brei na 57 lande wêreldwyd! Oor die volgende twaalf maande gaan hierdie dinamiese span bemarkingsvideo’s vir 120 plase verfilm, verwerk en publiseer. Dit bied die geleentheid om hierdie plase se digitale teenwoordigheid te laat, wel … boem!

Tesame met ProAgri Media se wye netwerk, beoog Jaglekker om plase en jagtuistes se getalle die hoogte te laat inskiet!

Hier is waar jý wen!

Van boer tot biltongvraat tot bestuurder, hierdie vennootskap is daarop gemik om jou te laat wen. Hier is van die voordele wat Jaglekker vir jou inhou:

Vir die jagter: Jaglekker bied maklike toegang tot gehalte jagplase, klante-ondersteuning, logistieke hulp, betroubare vennootskappe en ’n tien-uit-tien jagervaring!

Vir die jagplase en jagbehuising: Jaglekker bied ’n aanhoudende vloei van klante en besprekings, blootstelling deur middel van video’s en digitale bemarking, ondersteuning met besprekings en ondersteuning met klantekommunikasie.

En sê nou maar jy is iemand wat net jag vir ontspanning? Natuurlik! Jaglekker glo ‘n mens mag ook jag net vir die lekker daarvan (dit is immers in die naam!).

Vir boere wat wil ontsnap van die plaasdruk wat net nooit ophou nie, is hierdie ’n maklike en vinnig opsie om bietjie weg te breek. Vir mamma, boetie en sussie bied Jaglekker ook opsies soos gesinsvriendelike jagervarings, wildkykritte, visvang-geriewe, spa-ervarings en ander aktiwiteite vir die avontuur-diere.

Met al die bogenoemde in ag geneem, poog Jaglekker om wildjag op ’n verantwoordelike manier aan te pak. Jaglekker glo dat dit belangrik is om ’n balans in die ekostelsel te handhaaf, om só langtermyn-volhoubaarheid vir biodiversiteit en die omgewing te verseker.

So, kom ons pak die bul by die horings, want hierdie is beslis nie net ’n skoot in die donker nie!

Vir meer inligting oor Jaglekker besoek die webwerf by https://jaglekker.co.za/ of die Facebookblad by https://www.facebook.com/@jaglekker.co.za/.