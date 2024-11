Die harde waarheid: Jy betaal meer sonder ‘n waterlisensie!

Kom ons wees eerlik – sommige van die landswette en regulasies is vir ons soos water van ’n eend se rug. Dalk omdat dit te ingewikkeld is, dalk te veel moeite, of dalk omdat ons eenvoudig nie die doel daaragter kan insien nie.

Ons wil nou nie koue water oor jou planne gooi nie, maar om te boer sonder ‘n waterlisensie kan jou baie geld en tyd kos. Dit klink soos baie moeite om een aan te skaf, maar die boetes en verliese wat gely kan word as jy nie een het nie, weeg baie swaarder.

Die kostes wat jy nie weet jy betaal nie

Geldelike risiko’s: Geld praat, dit weet almal. Een van die grootste kostes van boer sonder ‘n waterlisensie is die boetes wat jy kan kry. Die Nasionale Waterwet sê dat sekere watergebruik ‘n lisensie benodig, en daarsonder kan jy groot boetes kry wat tot in die miljoene kan skiet! Hierdie boetes is nie net ‘n eenmalige uitgawe nie; hulle kan oor tyd ophoop as jy aanhou water gebruik sonder ‘n lisensie.

Bedryfsrisiko’s: Sonder ‘n waterlisensie kan boere en ondernemings beveel word om op te hou werk, wat jou produktiwiteit kan belemmer. Tydens droogtes kan die gebrek aan ‘n waterlisensie beteken dat jy minder toegang tot water het, wat noodsaaklik is vir jou gewasse, vee en boerdery as ’n geheel om voort te gaan.

Omgewingsrisiko’s: Die gebrek aan ‘n waterlisensie kan ook die omgewing benadeel. Ongereguleerde watergebruik kan veroorsaak dat waterbronne uitgeput raak, wat die plaaslike ekostelsels benadeel. Dit kan ook lei tot strenger regulasies in die toekoms, wat dit moeiliker maak om water te kry.

Reputasierisiko’s: Nog ‘n verborge koste is jou reputasie. As jy nie aan waterregulasies voldoen nie, kan dit jou verhouding met klante, verskaffers en die gemeenskap skade aandoen. Dit kan vertroue skend en jou markgeleenthede beïnvloed.

Hou só kop bo water

Irrigation Survey & Design het die oplossing vir hierdie probleme. Hulle kén waterlisensies! Met meer as 20 jaar ondervinding, help hulle boere om die proses om een aan te skaf te verstaan en saam met hulle die pad daarheen te stap. As dit by water kom, dan wen hulle; vanaf die lisensies tot verskillende planne wat gemaak kan word as dit kom by jou besproeiing.

Jou waterbehoeftes is uniek. Geen twee buurplase s’n is dieselfde nie, en Irrigation Survey & Design weet dit. Hulle gebruik tegnologie-van-die-toekoms om besproeiingstelsels te ontwerp wat pas by die grond, klimaat en omstandighede van jou plaas. Of dit nou mikro- en drupbesproeiing of sentrale spilpunte is, Irrigation Survey & Design verseker dat hulle besproeiingstelsels werk, want hulle weet die son trek water en die boer kan nie sukkel met ’n gebreekte stelsel nie.

Bo en behalwe die ontwerp en inwerkingstelling van besproeiingstelsels, bied Irrigation Survey & Design voortdurende ondersteuning om te verseker dat boere aan watergebruiksregulasies voldoen. Dit sluit in om boere te help om watergebruik dop te hou en aanpassings aan hulle stelsels te maak indien dit nodig is. Met hierdie vangnette in plek is daar nie ’n druppel wat vermors word nie!

Irrigation Survey & Design se projekte dek alles van die begin tot die einde, van die eerste konsultasie en ontwerp tot inwerkingstelling en onderhoud.

Kontakbesonderhede

Vir meer inligting, stuur ’n e-pos aan info@irrigationsurveyanddesign.co.za of skakel (+27)74-446-4342. Besoek ook hulle webwerf by www.irrigationsurveyanddesign.co.za of hulle Facebook-blad by https://www.facebook.com/ISD.PTY.Ltd.