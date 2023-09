Die eksklusiewe geleentheid vir kwaliteit Brangus- en Angus-beeste: Malherbe- en Roberts-veiling

Die Malherbe- en Roberts-veiling bied vanjaar kwaliteit Brangus – sowel as Angus genetika van hoë gehalte, wat verseker dat jy die perfekte toevoegings tot jou kudde kry. Met jare se ondervinding in die bedryf, het Malherbe en Roberts hulself gevestig as betroubare kundiges in die verkryging en aanbieding van hierdie rasse. Of jy nou ’n gesoute boer of ’n eerstekeerkoper is, hulle veiling bied ’n gemaklike en deursigtige platform om voortreflike Brangus- en Angus-beeste aan te koop.

Dagboek 27 September 2023 om 11:00 vir Malherbe en Roberts se 23ste produksieveiling te Hertzogville Veilingskrale.

Op aanbod:

45 Brangusbulle

30 Brangus stoet vroulike diere

100 Brangus kommersiële vroulike diere

20 Rooi Angusbulle

4 Swart Angusbulle

Navrae:

Louwtjie Bezuidenhout by +27 82 827 7443

Saler Cilliers by +27 82 447 7450

Gert Jordaan (Afslaer) by +27 79 504 8277

BKB, Kroonstad by +27 56 215 1851

Eienaars:

Andrew Roberts by +27 72 280 1211

Jimmy Roberts by +27 76 428 4567

Kobus Malherbe by +27 72 757 4236 RC Malherbe by +27 84 851 8262