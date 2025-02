Deutz Fahr se nuwe Agrofarm 5 125 LRC-trekker beloof groot dinge

514 words

Goeie nuus vir boere is Kempston Agri se nuutste toevoeging tot die Deutz Fahr-reeks, die Agrofarm 5 125 LRC-trekker van 88 kW. Hierdie puik trekker bring opwindende verbeterings vir plaasboere wat op soek is na krag, doeltreffendheid en gebruikersgerief.

Nuwer, kragtiger en doeltreffender

Die Agrofarm 5 125 is toegerus met die gevorderde Farm Motion-enjin, wat uitstekende brandstofverbruik bied sonder om aan werkverrigting in te boet. Hierdie kompak ontwikkelde enjin verseker dat die trekker optimaal presteer terwyl brandstofkoste laag gehou word – ‘n noodsaaklikheid vir moderne boerderypraktyke.

Jimmy Immelman, streeksbestuurder van Kempston Agri Wes-Kaap,sê hulle is opgewonde oor die Agrofarm 5 omdat die trekker baie goed gaan presteer, veral ten opsigte van brandstofverbruik.

“Die trekker spog ook met ‘n ruim kajuit en ‘n baie beter draaisirkel,” vertel Jimmy verder.

Verbeterde gerief en hanteerbaarheid

Een van die belangrikste verbeterings is die ruimer kajuit wat nie net meer gerief aan die bestuurder bied nie, maar ook ‘n beter uitsig vir presiese werking. Die verbeterde draaisirkel maak dit makliker om in beperkte ruimtes te manoeuvreer, wat die trekker ‘n ideale keuse maak vir verskeie boerderytoepassings.

Vernuwende tegnologie vir ‘n gladde rit

Die nuwe natkoppelaarstelsel is verstelbaar om by die operateur se unieke bestuurstyl aan te pas. Hierdie stelsel verseker seepgladde oorskakeling tussen vorentoe- en trubeweging, wat nie net die rit gemakliker maak nie, maar ook slytasie verminder en ‘n langer lewensduur vir die trekker se komponente waarborg.

Nog ‘n merkwaardige kenmerk is die stop/ry-remstelsel. Hierdie vernuwende tegnologie beteken dat die trekker outomaties tot stilstand kom wanneer die rem getrap word en weer beweeg sodra die rem vrygelaat word. Verder funksioneer die remme op al vier wiele, wat bydra tot verhoogde veiligheid en beheer op verskeie terreine.

Bekostigbaarheid en gebruikersvriendelikheid

Met ‘n kompakte en doeltreffende ontwerp, tesame met ‘n bekostigbare prys, is die Deutz Fahr Agrofarm 5 125 LRC ‘n uitstekende belegging vir boere wat ‘n trekker met hoë funksionaliteit en moderne tegnologie benodig. Die gebruiksvriendelike ontwerp maak dit maklik vir enige operateur om die trekker te bemeester en produktief te gebruik.

Uitstekende naverkoopondersteuning

Kempston Agri verseker dat eienaars van die nuwe Deutz Fahr Agrofarm 5 125 LRC toegang het tot uitstekende naverkoopdiens. Dit sluit ‘n sterk netwerk vir onderdele, operasionele ondersteuning en opleiding vir werktuigkundiges in, wat help om die trekker se lewensduur en werkverrigting te maksimeer. “Ons is gedurig met marknavorsing besig om te verseker dat ons die regte onderdele teen die regte pryse aan ons handelaars verskaf, om sodoende ook die beste diens teen die beste prys vir die boer te kan lewer,” vertel Jimmy.

Met sy kombinasie van gevorderde tegnologie, verbeterde gerief, en uitstekende naverkoopondersteuning, stel die Deutz Fahr Agrofarm 5 125 LRC ‘n nuwe standaard in doeltreffendheid en betroubaarheid vir Suid-Afrikaanse boere. Hierdie trekker is ‘n waardige toevoeging tot enige plaas se werktuigpark.

Kontak jou naaste Kempston Agri-handelaar of besoek die webblad by www.kempston.co.za. Volg die sosialemediablaaie om op hoogte te bly van alle Kemston Agri-nuus en -gebeure, of kontak hulle regstreeks by (+27)43-703-3100