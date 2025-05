DamIt hou jou damwater waar dit hoort

439 words

Water is kosbaar, veral as jy boer. Met wisselvallige en onvoorspelbare reënpatrone is dit nou belangriker as ooit te vore om waterveilig en betroubaar op te berg, en ‘n gronddam op jou plaas is een van die vinnigste en maklikste oplossings.

Maar wat gebeur as jou dam lek? Dan kort jy DamIt™ Dam Sealer. DamIt™ is reeds van 2016 af op Suid-Afrikaanse rakke, maar werk al van 2006 i ander lande. DamIt™ is ‘n maklike, bekostigbare en permanente oplossing om jou dam moeiteloos te seël.

DamIt™ Dam Sealer is ‘n gevorderde, nie-giftige, polimeerpoeier wat gebruik word om lekkende en nuwe damme te seël. Die polimeer word op ‘n lekkende dam of dam toegedien deur die poeier oor die oppervlak van die water te strooi.

André Fourie, besturende direkteur van DamIt™ Dam Sealer, sê DamIt™ is die slim manier om jou dam te seël en die water te binne te hou. Aquaplastic is die verspreiders van DamIt™ regoor Afrika.

Die proses werk heel eenvoudig, vertel André.

Jou dam lek omdat daar porieuse areas in die grond is, dit wil sê klein gapings tussen die klip, die sand en die klei.

DamIt™ se korreltjies meng met die damwater en sypel dan in die grond in waar dit in die gapings gaan lê. Die korrels swel dan uit om die gapings te vul en basies al die porieuse areas te blok en die water binne te hou.

DamIt™ werk baie vinnig. Jou dam kan binne ‘n paar uur geseël wees en binne ‘n paar dae die water binnehou.

DamIt™ is onoplosbaar en vorm ‘n langtermynprop. Die polimeer bly aktief wanneer dit nat is en kan deurlopende nat/droë siklusse weerstaan ​​om stygende en dalende watervlakke te akkommodeer.

Die produk is geskik vir ou of nuwe damme, asook damwalle.

“Ons almal het ‘n begroting en wil geld bespaar, so jy hoef ook nie jou hele dam te behandel nie, ons kan net die dele wat lek ook behandel. Ons het al die regte toerusting en kan klein of groot damme behandel. Daar is geen dam wat te groot vir ons is nie, ons het die ervaring,” sê André.

DamIt™ werk op ‘n wye reeks grondtipes, van klei tot sand, en in ‘n wye verskeidenheid watertipes; van helder, suiwer drinkwater tot soutwater met hoë vlakke van gesuspendeerde klei wat tipies in landelike veedamme voorkom.

Om jou hande op DamIt™ Dam Sealer te kry, kan jy hulle webtuiste by www.damitdamsealer.co.za besoek.