Daggakoekies weer wettig, vir nou

By

497 words

Die verbod op voedsel wat dagga en hennep bevat is pas omgekeer. Dit is nou weer wettig om kos wat dagga en hennep bevat te maak, verkoop en in te voer.

Die onverwagse wending wat gebruikers beslis sal laat swymel is laasweek aangekondig. Dr Ivan Meyer, Wes-Kaapse Minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, het die opheffing van die verbod met ope arms verwelkom nadat dr Aaron Motsoaledi, die Nasionale Minister van Gesondheid die verbod teruggetrek het.

“Die opheffing van die verbod maak voorsiening vir omvattend openbare deelname wat sal verseker dat almal se stemme gehoor sal word, insluitend die van sakeondernemings en mediese deskundiges,” sê dr Meyer.

“Dit sal aanleiding gee tot die ontwikkeling van sinvolle beleidsrigtings en regulasies wat die enorme potensiaal van die cannabis- en hennepbedryf sal ontsluit, nie net vir werkskepping nie, maar ook tot voordeel van openbare gesondheid, en beslis sal bydra tot ekonomiese groei.”

Dr Meyer meen die Wes-Kaapse Cannabis-Raamwerk en Toepassingsplan, oftewel CanPlan, wat ‘n jaar bekend gestel is, is ‘n omvattende hulpbron wat besonderhede verskaf oor die huidige en toekomstige ontwikkeling van die bedryf met betrekking tot produksie, verwerking en uitvoere in die landbousektor.

“Een van die Regering van Nasionale Eenheid se oogmerke is immers inklusiewe groei en ons moet werksgeleenthede en die waardeketting beskerm. Kom ons gebruik hierdie konsultasietydperk om die waardeketting van die bedryf, insluitend navorsing, biotegnologie en die vermoë om dit te toets, IT en logistieke, die bou van ‘n handelsmerk, landbou, landbou-prosessering en -infrastruktuur in oënskou te neem.

“‘n Goeie begrip van die bedryf is noodsaaklik as ons die bydrae wat cannabis en hennep tot die Wes-Kaapse ekonomiese-, sosiale- en omgewingsdoelwitte wil maak.”

Dr Meyer het hom sterk uitgespreek oor die verbod nadat dit op 7 Maart vanjaar afgekondig is. Hy het gesê die verbod dal die bydrae wat die cannabis- en hennep-waardeketting tot die Wes-Kaapse ekonomiese-, sosiale- en omgewingsdoelwitte kan lewer aan bande lê.

“Die kriminalisering van die verkope van voedsel wat cannabis en hennep bevat bedreig nie net werksgeleenthede nie, maar is ‘n aanslag op ekonomiese groei en werkskepping.

“Die nasionale regering behoort die verbod gou om te keer en eerder die hennepbedryf ondersteun wat die vermoë het om te lei tot werkskepping, openbare gesondheid en volhoubare ekonomiese ontwikkeling,” het dr Meyer gesê.

“Die cannabisbedryf in Suid-Afrika het, volgens die nasionale regering se eie beramings, die verstommende potensiaal om te groei tot R28 miljard en tussen 10 000 en 25 000 werksgeleenthede deur die ganse waardeketting.”

Hy is van mening dat die Nasionale Gesondheidsdepartement se besluit om die verbod te plaas nie deeglik oordink is nie en daartoe kon lei dat ekonomiese groei en werksgeleenthede in die slag bly. Dit wanneer die regering juis groei behoort te ondersteun, asook duidelikheid behoort te verskaf oor wetgewing met betrekking tot die bedryf.

Verwysingsbronne

Kom meer te wete oor die CanPlan:

https://www.elsenburg.com/wp-content/uploads/2023/03/W.Cape-CanPlan-Final-report-8-March2023.pdf

Cannabis and hemp banned from food products by Department of Health (2025) Bona

https://www.bona.co.za/health-wellness/cannabis-and-hemp-banned-from-food-products-by-department-of-health/