Daar’s water onder jou voete … en City Drilling kan daarby uitkom

Water is lewe vir mens, plant en dier, sê die oumense nog altyd. Maar daar is water en water – wat mens, dier en plant nodig het, is skoon, onbesoedelde, vars, bekostigbare water sonder waterbeperkings. En dit is net hier waar City Drillling ter sprake kom.

Miljoene kubieke meter water lê reg onder jou voete. Boorgatwater is van die suiwerste water wat jy kan kry en City Drilling spesialiseer daarin om jou toegang tot hierdie natuurlike bron te gee.

Daar is baie voordele daaraan verbonde om jou eie boorgat te hê. Buiten die feit dat jy konstant water sal hê sonder onderbrekings of beperkings, bespaar jy ook koste en dit voeg toe tot jou huis se waarde

Sake-ondernemings, private instansies, boere en bure het reeds begin om hulle eie boorgate te laat sink deur City Drilling.

In die afgelope paar maande het City Drilling boorgate geboor in Roodeplaat, Danefern, Randburg, Midrand, Aspin Hills, Fairfield, Kyalami Estates, Greene Meddows, Glen Marais, Benoni, Soweto, Montana, Waterkloof, Sinoville, Brooklyn, Booysens, Waverley, Annlin, Hennopspark, Pretoria en Faerie Glen. Hierdie is gebiede waar ons gereeld boor.

Citty Drilling is daartoe toegewyd om langdurende verhoudings met ons klante te bou om die voorste boorgatdiensverskaffer in Gauteng te wees. Ons is glo in volhoubaarheid en om ons waterbronne te spaar vir die volgende geslag.

Ons het verskeie groottes bore en met ons 2,2 m hoë boor kan ons by klein ruimtes inkom of op paaie met gewig beperkings ry.

City Drilling gee in Januarie en Februarie 2025 vir jou ‘n gratis pomp by wanneer ons vir jou ‘n boorgat boor.

Indien jy wil hê City Drilling moet vir jou ‘n prysberaming kom doen, kan jy vir Rihaan kontak by (+27) 73-093-5550 of vir Wessel by (+27) 82-416-9644. Jy kan ook ‘n e-pos stuur aan info@citydrilling.co.za.

Prysberamings word gewoonlik uitgereik op gate van 60 meter, maar indien water hoër op gevind word, betaal jy net vir die gedeelte wat geboor is. Die prysberaming sluit wel nie die pomp en installasie in nie, maar City Drilling kan ook pryse van pompe en installasie verstrek.

City Drilling stabiliseer ook jou boorgat met ‘n 6 m staalvoeringafhangend van die grondgesteldheid.

Skakel City Drilling en kry vandag nog beheer oor jou water.