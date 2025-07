Boschoek Bonsmaras: Rooi. Rasgetrou. Reg vir die toekoms.

634 words

Die naam Boschoek Bonsmaras het, deur genade en met harde werk, ‘n gevestigde plek in die Bonsmara-bedryf verwerf. Dit is ‘n stoet wat geen bekendstelling meer nodig het nie. Onder leiding van André van der Heyde boer dié vooruitstrewende stoet op die Springbokvlakte en in die Alma-distrik, waar hulle nie net Bonsmaras teel nie, maar ‘n genetiese nalatenskap bou wat in verskeie gerekende kuddes voortleef.

Die AH-genetika-voorvoegsel is sinoniem met balans, vrugbaarheid en funksionele bouvorm en is ‘n bekende naam in veilingkatalogusse landwyd.

Van kommersieel tot stoet – ‘n pad van integriteit en insig

Boschoek het in 2003 sy ontstaan gehad met ‘n kommersiële kudde wat in die Bela-Bela-distrik aangekoop is en stoetbulle wat van die begin af gebruik is. Die begeleiding van rolspelers soos dr Wesson van Rensburg en Arthur de Villiers het Boschoek geanker in genetiese beginsels en praktiese seleksie – iets wat tot vandag toe elke besluit rig.

In 2009 is die stoet amptelik geregistreer met 200 diere. Vandag, meer as vyftien jaar later, word die kudde gekenmerk deur:

'n Gefokusde strewe na mediumraam, funksionele diere met hoë aanpasbaarheid;

'n Diep verbintenis tot prestasie-data en BLUP-riglyne;

'n Filosofie van volhoubare beesteling vir 'n kommersiële én stoetmark.

“Ons het deur baie jare, baie lesse en teleurstellings geleer,” vertel André. “Maar dié insig het gelei tot ‘n stoet wat nou sy eie stempel afdruk. Ons diere moet presteer – of dit nou op die veld is, in die voerkraal, of in die stoet.”

Teeldoelwitte gebou op werklikheid en resultate

Boschoek Bonsmaras selekteer doelbewus vir:

Vrugbare vroulike diere wat jaarliks 'n kalf speen teen minstens 45% van haar liggaamsgewig.

'n Geboortemassa van ±35kg, met sterk speengroei, goeie naspeengroei en positiewe skrotumomvang.

Diere wat fenotipies korrek en funksioneel is, met 'n minimum fenotipe-punt van 7.

Mediumraam diere wat maklik vleis aansit en met veldaanpasbaarheid en ekonomiese waarde.

Daar is ‘n sterk neiging na Bos taurus-tipe eienskappe, sonder om Indicus-hardheid of veloppervlak in te boet. “Ons teel nie vir uiterste gewig of vertoon nie – maar vir prestasie in realistiese, dikwels strawwe omstandighede,” sê André.

Waarom Bonsmaras?

Volgens André is die antwoord eenvoudig:

Die ras is aanpasbaar, nasionaal en internasionaal.

Daar is 'n kultuur van kennisdeling onder telers.

Die ekonomiese waarde van die ras spreek vanself.

Die ras laat ruimte vir beplanning, verbetering en vooruitgang – en sluit aan by telers wat dieselfde waardes uitleef.

Mentorskap, raad en roeping

Vir opkomende telers het André ‘n duidelike boodskap: “Vind ‘n mentor; iemand wat nie net jou hand vat met seleksie en administrasie nie, maar wat jou help verstaan wat jy regtig wil bereik. Begin jou stoetpad reg en doen dit saam met iemand wat jy vertrou.”

Eerste onafhanklike produksieveiling in sig

Boschoek Bonsmaras betree vanjaar ‘n nuwe seisoen. Op Vrydag, 18 Julie 2025 om 11:00, bied hulle hulle eerste onafhanklike produksieveiling aan te Warmbad Veemark, in samewerking met ‘n groep gerekende telers.

Hierdie produksieveiling bied ‘n uitsonderlike geleentheid vir kopers wat waarde heg aan volhoubare genetika:

30 SP-bulle

30 Stoet-vroulike diere

125 Kommersiële vroulike diere

Wat die vroulike aanbod aanbetref, het die Boschoek-span diep gaan delf – met gasverkopers wat insluit:

Arthur de Villiers (AG Bonsmaras)

Benjamin Bosch

Up George Bonsmaras

Paul Maré

Thinus Maritz Bonsmaras

Meer inligting:

Besigtiging: 17 Julie vanaf 14:00

Aflewering: Tot sentrale punte binne ‘n straal van 400 km (Vleissentraal-punte)

Kliek hier vir die digitale katalogus.

Laai die genetiese brosjure hier af.

Kyk die uitnodigingsvideo in Afrikaans of Sepedi.

Die veiling sal aangebied word deur Vleissentraal Bosveld asook aanlyn deur SwiftVee. Registreer en bie aanlyn.

Vir enige navrae of vir meer inligting kontak:

Jannie Senekal: 082-899-5047

André van der Heyde: 082-334-0491

George Gomba: 078-747-2334

Boschoek Bonsmaras staan vandag as ‘n rotsvaste voorbeeld van wat moontlik is wanneer genetika, insig en roeping mekaar ontmoet. Dagboek 18 Julie 2025 – want dié rooi, rasgetroue genetika is reg vir die volgende geslag.