Arno Vlok, eienaar van die plaas Welgevonden by Riebeeck-Kasteel naby Malmesbury het groot vertroue in Knittex se nette wat die afgelope 23 jaar sy perskebome en wingerde teen hael en wind beskerm.

Toe hy in 2000 nog 2,5 ha perskes aanplant, het hy Knittex genader om te kom raad gee. “Dis nou 23 jaar later, en daar is steeds vrugte onder daardie eerste net,” vertel Arno.

