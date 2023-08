Boer sonder sukkel met Gallagher se slim dierebestuurtoestelle

Gallagher verstaan die waarde van jou plaas en jou vee. Hulle verstaan dat jy al jou tyd en energie aan jou boerdery toewy en daarom is hulle jou veiligheidsvennoot. Hulle bied gehalte toerusting en uitstekende diens aan boere.

Gallagher Dierebestuur is ՚n afdeling van die Gallagher-groep, ՚n Nieu-Seelandgebaseerde maatskappy wat in elektriese heinings en dierebestuur spesialiseer. Die maatskappy bied ՚n wye reeks toerusting en dienste wat ontwerp is om boere te help om hulle vee meer doeltreffend te bestuur.

Die toerusting sluit elektrieseheiningoplossings, weeg en EID- (Elektroniese Identifikasie)-stelsels, weidingsbestuursgereedskap en diere se waterstelsels in.

Hierdie produkte word gebruik om die gesondheid en produktiwiteit van diere te verbeter terwyl dit ook arbeidskoste en die omgewingsimpak verminder.

Van hierdie produkte sluit in:

Gallagher se elektriese heinings is ontwerp om diere veilig binne te hou. Hulle bied ՚n wye reeks bekragtigers, geleiers, isoleerders en bykomstighede om by die boer se behoeftes te pas.

Die voordele van elektrieseheiningstelsels sluit laer koste, maklike installasie en meer buigbaarheid in dierebestuur in.

Bestuur jou vee se weidingspatrone

Gallagher bied boere gemoedsrus en beskerm boere se bates reeds vir 85 jaar. Elektriese heinings verg minder tyd, moeite en kapitaal teenoor tradisionele heinings. Die ware waarde daarvan lê egter in kragtige weiveldbestuurvermoëns.

Dit gee boere noukeurige beheer oor weivelde sodat weiding en voergewasse deur permanente en tydelike onderverdelings aangedui kan word.

Gallagher hou jou diere veilig en verseker jou gemoedsrus.

Beraamde teelwaardes en die insameling van inligting vorm ՚n belangrike gedeelte vir enige veeboer. Gallagher se weeg- en EID-oplossings vir vee help boere om hulle diere

te weeg en diere indiwidueel te identifiseer sodat jy kan weet presies watter dier winsgewend is en watter een nie.

Hierdie inligting kan gebruik word om diere se gesondheid, produktiwiteit en winsgewendheid te verbeter.

Gallagher bied ՚n wye reeks weeg- en EID-oplossings, wat weegskale, EID-merkerlesings en programmatuur insluit.

Gallagher se veeboerdery en bestuur verskaf ՚n wye reeks diere-bestuursprodukte soos veehanterings-toerusting en diere-identifikasie. Hier-die produkte is ontwerp om boere te helpom hulle vee veilig en doeltreffend te bestuur en spanning by sowel diere as mense te verminder.

Gallagher se waterbestuursoplossings bied ՚n reeks waterbestuursoplossings soos outomatiese watermerkers, krippe en pompe. Hierdie produkte help boere om voldoende vars en skoon water vir hulle vee te gee, wat dieregesondheid en produktiwiteit verbeter.

Gallagher Dierebestuur waarborg toerusting van die hoogste gehalte, insluitend die reeks voordele wat ՚n mens kry deur slim tegnologie te gebruik.

Die voordele van Gallagher se dierebestuur sluit grondgesondheid vir behoorlike weidingsbestuur in en kan verbeter deur die groei van plante te bevorder, gronderosie te verminder en koolstofvashouding te verhoog.

Gallagher se sonaangedrewe elektriese heining en wateroplossings help om koolstofvrystelling te verminder deur die afhanklikheid van fossielbrandstowwe te verminder, wat lei tot verminderde waterbesoedeling.

Dit help met die voorkoming van waterbesoedelingsbronne deur te verseker dat vee toegang tot skoon water het en nie oorbewei in oewergebiede nie.

Elektriese heinings los die kwessie van wildkonflik op en help om wild uit gebiede te hou waar hulle oesskade kan veroorsaak.

Gallagher se dierebestuursprodukte en -dienste help boere om hulle vee te bestuur op ‘n manier wat sowel ekonomies as omgewingsvolhoubaar is.

Oor die algemeen bied die produkte ՚n kombinasie van duursaamheid, betroubaarheid en vernuwing aan deur Gallagher se uitgebreide ervaring en kundigheid in die dierebestuursbedryf. Gallagher maak dit met tegnologie makliker vir die boere om meer doeltreffend te boer.

Gallagher Dierebestuur SA se hoofkantoor is in Johannesburg en die maatskappy het ՚n netwerk van verspreiders en vennote in meer as 100 lande wêreldwyd. Vir meer inligting, skakel 011-974-4740, stuur ՚n e-pos na sales.za@gallagher.com, of besoek die webwerf by www.gallaghersa.co.za.