Besproeiing se baas! Maak jou lande woerts-warts nat met Irrigation Unlimited se kruipspuite

Die boer kom altyd eerste, hy is immers die belangrikste rolspeler in die landboubedryf. Dít is die kern van die grondslag waarop Irrigation Unlimited gebou is.

Dié toonaangewende besproeiingsmaatskappy in Suid-Afrika, ondersteun boere al vir meer as ՚n dekade met vernuwende besproeiingsoplossings. Hulle spesialiseer in die ontwerp, installering en instandhouding van besproeiingstelsels wat aan die unieke behoeftes van Suid-Afrikaanse boere voldoen.

Irrigation Unlimited fokus op die optimale gebruik van hulpbronne, insluitend water en energie, om boere te help. Hulle bied praktiese besproeiingsoplossings aan met sorgvuldig gekose komponente en tegnologie.

Hierdie benadering is noodsaaklik in ՚n tyd waar water- en energiebeperkings ՚n werklikheid is. Die maatskappy se toewyding aan gehalte en doeltreffendheid maak hulle ՚n betroubare vennoot vir boere wat besproeiing nodig het.

Een van die suksesvolle stelsels wat hulle aanbied, is die Ocmis wateraangedrewe spuit. Hierdie kruipspuit, wat geen elektrisiteit benodig waar dit werk nie, maak gebruik van waterdruk en ՚n ratstelsel om die sproeierkarretjie deur die land te laat beweeg. In ՚n omgewing waar

kragtoevoer altyd ՚n onsekerheid is, of waar dit moeilik is om krag aan te lê, is hierdie blou bul ՚n wenner!

As ՚n mens slim werk en in die aand besproei, laat die son ook nie die water so vinnig verdamp nie en kan jou gewasse meer vog opneem.

Besproei sonder moeite

Die spuit kan met ՚n trekker of selfs ՚n bakkie na ՚n volgende punt verskuif word, wat dit ՚n veelsydige en doeltreffende oplossing maak. Die toevoerpyp kan ondergronds op ՚n veilige plek tussen die lande geplaas word waar dit nie in die pad van enige grondvoorbereidingswerk

is nie.

Die grootte van die spuit bepaal hoe ver die besproeiingspyp kan uitrol en hoe wyd dit kan spuit. ՚n Boer kan ook die spoed waarteen die spuitkarretjie beweeg stel na gelang van die waterbehoefte van die gewasse.

Hierdie sakpasspuite bied ՚n praktiese oplossing met min risiko. Die spuite is van so ‘n goeie gehalte dat hulle selfs tweedehands gekoop

kan word en steeds splinternuut lyk en werk! Solank jy jou spuite goed onderhou en gereeld olie gee, gaan dit jare lank sonder probleme werk. Sou dit gebeur dat daar iets skeefloop met jou spuit, staan die Irrigation Unlimitedspan gereed om jou te help met hulle

flink naverkopediens.

Irrigation Unlimited se Ocmis-sproeiers is uitstekend geskik vir Suid-Afrikaanse toestande. Boere kan op hierdie stelsels staatmaak vir die doeltreffende en bekostigbare besproeiing van hulle lande.

Vir meer inligting oor die Ocmisstelsels, vind uit waar jou naaste verspreider van Irrigation Unlimited se toerusting is deur hulle webtuiste te besoek by www.iunlimited.co.za of kontak hulle by (+27)12-736-2121.