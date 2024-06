Alpakka-boerdery in Afrika is g’n wolhaarstorie

Alpakka-boerdery klink soos ՚n bedryf wat slegs in die buiteland kan floreer; dalk in plekke soos Suid-Amerika. Tog, al is dit nie ՚n bedryf waarvoor Suid-Afrika bekend is nie, is daar sommige boere wat dit geïdentifiseer het as ՚n unieke praktyk wat die moeite werd is.

Dietmar Keil en Kerstin Heisterkamp is vennote wat so dink… Dietmar is afkomstig van Namibië waar sy pa met Karakoelskape geboer het.

Na skool het hy na Duitsland verhuis om ՚n vakleerlingskap in kabinetmaak te volg. Dit is waar hy en Kerstin mekaar ontmoet het. Sy is gebore en getoë in Duitsland, maar saam met Dietmar het haar avontuur buite haar geboorteland begin. Die paar het ՚n jaar in Londen gaan bly voordat die avontuurgogga hulle gebyt het. Saam het hulle besluit om ՚n ou Land Rover te koop en regdeur Afrika te reis tot in die Kaap waar Dietmar se ouma op ՚n kleinhoewe van tien hektaar gewoon het.

Gou het hulle – sonder enige boerderyervaring – daar begin boer; eers met een koei en twee kalwers. ՚n Hond en ՚n paar katte is vinnig by die gesin gevoeg voordat skape, nog beeste, varke en ook perde die boerdery vergroot het. “Dit was ՚n leerskool,” vertel Kerstin.

“Maar ons het verbeter en stadig maar seker ons kuddes uitgebrei. Ons nismark was kalfsvleis en vrylopendevarkvleis.”

Alpakkas word deel van die familie

Gedurende 2004 het hierdie jong boere ՚n beginkudde van tien alpakkas aangeskaf. “Weer was daar baie om te leer,” onthou Kerstin.

“Die alpakkaboerdery het ons van die begin af geboei. Die gedagte was om te teel om lewende alpakkas te verkoop, maar ons het gou agtergekom hoe waardevol die wol is. Ons moes bloot net iets daarmee doen.” In 2009 het Kerstin en Dietmar twee wewerye wat spinwiele en weefmasjiene ingesluit het, oorgeneem by ՚n medeteler wat toegemaak het. Vandaar die plaas se naam, The Alpaca Loom.

The Alpaca Loom

The Alpaca Loom is geleë in die Paarl, teen Suid-agter Paarlweg. Daar is ՚n koffiekroeg, troetelpark en begeleide toere deur die alpakka-kudde.Die plaas verkoop ook verskeie kleure alpakkas vir beskermingsdiere, troeteldiere, teeldiere en terapiediere. Boonop bied hulle stoetdienste, teeladvies en alpakkaskeerkursusse aan. Uit hulle eie wol vervaardig hulle verskeie produkte soos serpe, mantels en kouse.

“Soos wat ons geleer het om ons eie wolprodukte te maak, het ons besef dit is ՚n heel nuwe speletjie. Wat begin het as ons plaaslike mark op die dorp het uitgebrei na groot skoue soos die Agri Megaweek.”

Vandag, twintig jaar later, spog die plaas met 350 alpakkas en ՚n jaarlikse aanwas van 100 lammers en ՚n halfton verwerkte wol.

Alpakka-boerdery in Suid-Afrika

Wat alpakka-boerdery ՚n goeie bedryf in Suid-Afrika maak, is die diere se gehardheid en aanpasbaarheid. Hulle vaar ook goed in ՚n ekstensiewe boerdery. “Omdat ons net ՚n klein stukkie grond het, is dit die ideale dier om mee te boer. Die waardetoevoeging van hulle waardevolle wol en die oulike diertjies is ՚n voordelige kombinasie vir ՚n agrotoerismesaak. Dan is daar ook die veelsydige gebruike wat dit beslis winsgewend maak.

Wolproduksie:

Alpakkawol is ՚n gesogte natuurlike vesel wat vergelyk kan word met kasjmier. Omdat daar soveel kleure diere is, kan produkte van hulle wol die perfekte tuisnywerheid wees. Tans het SA Stamboek twaalf geregistreerde kleure.

Veewagter:

Danksy alpakkas se waaksame en oplettende natuur, is hulle goeie wagters vir skape, bokke en selfs kleinwild soos springbokkies teen roofdiere soos jakkalse en rooikatte. Selfs die Britse monarg, koning Charles, se swerm ganse word glo deur dié diere opgepas.

Troeteldiere:

Die kalm persoonlikheid van ՚n alpakka maak dit ՚n goeie troeteldier. Hulle word dikwels as terapie-diere gebruik.

Die uitdagings van alpakkaboerdery

Daar is tog ՚n paar uitdagings rondom alpakka-boerdery, reken Dietmar en Kerstin. Eerstens is daar ՚n gaping in veeartse se kennis wanneer dit by hierdie vee kom omdat dit nie ՚n algemene dier in Suid-Afrika is nie. Tog is die The Alpaca Loom-inwoners geseën met bekwame veeartse in Wellington wat mooi na hulle omsien.

Destyds toe die paartjie begin boer het, was die toegang tot inligting ook beperk. Vandag is dit anders. Tussen aanlynbronne soos praatjies, boeke en webwerwe is dit aansienlik makliker om inligting te vind. Alhoewel die wol waardevol is, bly die hoeveelhede wat geproduseer word relatief klein. Om meer wol te kan produseer moet meer diere by die boerdery gevoeg word.

“Tans maak ons gebruik van ՚n klein wolmeul in Wellington om ons wol te verwerk tot wol wat ons kan gebruik om ons produkte te weef. Die uitdaging is wel om vir ՚n minimum vrag 30 kg te versamel omdat alpakkas nie baie wol uit ՚n skeer lewer nie. Om meer alpakkas te hê wat ՚n hoë graad wol lewer sal ՚n drastiese verskil maak om bondels te vergroot. Kerstin verduidelik dat alpakkas dragtig is vir ongeveer 345 dae. Dit beteken dat daar slegs een lam per jaar gebore word. Die wyfies teel vir die eerste keer as hulle ouer as twaalf maande is en meer as 45 kg weeg. Mannetjies, aan die anderkant, bereik eers geslagsrypheid tussen agttien en vier-en-twintig maande.

“Ons glo dat alpakkas ՚n wonderlike toevoeging tot enige plaas is. Of dit nou is as ՚n wagdier, as ՚n trekpleister by ՚n gastehuis, of as ՚n klein sakeonderneming begin vir werkskepping. Hierdie alpakka-boere glo in die toekoms van alpakka-wolproduksie omdat daar reeds ՚n sterk skaapwol- en sybokhaarbedryf is. Hulle sien dat daar reeds ՚n groeiende aanvraag vir hoëgraad alpakka-wol is, omdat daar juis meer klem is om terug te beweeg na natuurlike vesel. Hulle glo dit is nodig om die nasionale kudde uit te brei.

Aanpasbare alpakkas is geskik vir SA toestande

“Alpakkas is nogal aanpasbaar en kan verskeie omgewings hanteer,” vertel Kerstin.

“Op die altiplano in SuidAmerika is die diere blootgestel aan temperature van minus twintig grade Celsius tot in die hoë twintigs. Wat wel nie goed vir die diere is nie, is humiditeit en buitensporige temperature. Alpakkas bied ՚n goeie grondslag vir agrotoerisme, hetsy die teel en verkoop, wolverwerking of ՚n tematiese toevoeging tot ՚n koffiekroeg of troetelplaas.

Dierebestuur geld vir alpakkas ook

The Alpaca Loom volg verskeie praktyke vir hulle dierebestuur.

Dit sluit in:

Skeer een maal per jaar

Tande en toonnaels vyl

Vitamientoevoegings van A, D3, en E kwartaalliks, veral vir voorbereiding vir geboorte gee

Seleenaanvullings een maal per jaar

Inenting teen klostridiale siekte twee maal per jaar met Covexin 10

Verdere inentings teen botulisme, miltsiekte, bloutong, slenkdalkoors

Dit is baie belangrik om vir alpakkas genoeg, gesonde kosrantsoene, skoon water en genoeg skuiling te bied, net soos vir enige ander vee. Op hulle hoewe gebruik Kerstin en Dietmar semi-geslote skure om die alpakkas wat geboorte gee veilig te hou totdat die kleintjies oud genoeg is om saam met Ma veld toe te gaan.

Wanneer die diere twaalf dae na geboorte weer gedek word, neem die span in ag wat die belangrike genetika van die verskillende diere in die kudde is. Dit is immers belangrik wanneer jy ՚n stoet bestuur.

Besoek The Alpaca Loom by https://www.alpacas.co.za/ of maak ՚n draai by hulle wanneer jy weer in die Kaap is.