AgriSA beywer vir volhoubare landbou en belegging by B20 Suid-Afrika bekendstelling

AgriSA se president, Jaco Minnaar, en uitvoerende hoof, Johann Kotzé, sal deelneem aan die amptelike bekendstelling van die B20 Suid-Afrika-beraad op 24-25 Februarie in Kaapstad. Die geleentheid sal belangrike besluitnemers bymekaarbring om deurslaggewende kwessies wat Suid-Afrika se ekonomiese toekoms vorm, te bespreek.

AgriSA is daartoe verbind om in dialoog te tree oor die kritieke kwessies wat die landbousektor en die breër Suid-Afrikaanse ekonomie in die gesig staar. In die huidige wêreldwye geopolitieke klimaat beskou AgriSA sy deelname aan die B20 as ‘n noodsaaklike geleentheid om te voorspraak te maak vir beleide wat volhoubare landbougroei, wêreldhandel en voedselsekerheid in Suid-Afrika ondersteun.

“Dit is belangrik om met sleutelbelanghebbendes by die B20-bekendstelling in gesprek te tree, aangesien landbou ‘n deurslaggewende dryfveer van volhoubare groei en belegging is,” het Kotzé gesê. Hy het verder beklemtoon hoe belangrik dit is om hierdie wêreldwye platform te benut om drie kritieke areas aan te spreek:

1.

Volhoubare handelspraktyke: “Landbouhandel tussen Suid-Afrika en die G20 verteenwoordig 55% van ons landbou-uitvoere, ter waarde van sowat R134 miljard. Ons moet verseker dat klimaatsaanpassing, netto-nul-oorgangsplanne en volhoubaarheidsvereistes in handels-toestande geïntegreer word sonder om die Afrika-voedselstelsel in gevaar te stel. Suid-Afrikaanse boere is reeds verbind tot omgewingsverantwoordelike boerdery, en ons beskik oor verskeie volhoubaarheidstandaarde oor baie waardekettings heen. Ons moet dit as meganismes gebruik om ons pogings te versterk en ons vordering te demonstreer. “Dit is uiters belangrik dat oorgangsplanne nie die volhoubaarheid van die Afrika-voedselstelsel of die toekoms van voedsel in G20-markte in gevaar stel nie,” het Kotzé verduidelik.

2.

Verbeterde marktoegang: “Wêreldwye marktoegang is noodsaaklik vir voedselstelselvolhoubaarheid en indiensneming in landelike gebiede. Ons moet nie-tariefhindernisse aanspreek en die rol van protokolle erken in die bestuur van dieregesondheidsuitdagings is van kritieke belang,” het hy bygevoeg.

3.

Beleggingsvertroue: “Die B20-platform bied ‘n unieke geleentheid om beleggings te lok en groeivooruitsigte te skep wat aansienlik tot Suid-Afrika se ekonomiese ontwikkeling kan bydra,” sluit Kotzé af.

Die B20 Suid-Afrika-beraad sal sakeleiers, beleidmakers en wêreldwye kundiges bymekaarbring om belangrike ekonomiese uitdagings aan te spreek en impakvolle beleidsaanbevelings te vorm. AgriSA waardeer die B20-platform en sy deelname onderstreep sy toewyding om landbou as ‘n sentrale pilaar van volhoubare ekonomiese groei te posisioneer.