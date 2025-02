Agrico maak boer maklik

697 words

Boerdery word al hoe meer tegnologiegeoriënteerd en Rentia Boerdery gebruik Agrico se webbeheertegnologie tot hulle voordeel.

Rentia Boerdery lê in die Vrede-distrik. Hier boer Cobus Cronjé op hulle familieplaas en is hy verantwoordelik vir die saaigedeelte wat mielies en sojabone insluit. Sy broer beheer die veevertakking en braaikuikens.

Uitdagings vir Rentia Boerdery

Een van die grootste uitdagings op die plaas is die weer; een jaar is dit baie droog en die volgende weer baie nat. As gevolg van die uitdagende weerpatrone moes die broers hulle boerdery diversifiseer. Hulle het die opsie gehad om nog grond by te koop of om in hulle reeds bestaande lande te belê. Hulle het opsie twee gekies.

Die gedeelte grond wat hulle wou gebruik, is die plaas Rondebult, wat ‘n ent wes van hulle woonplaas is, en wel ook met droër grond, daarom het hulle besluit om na ‘n besproeiingstelsel en opgaardam te kyk.

Agrico kom help

Cobus onthou nog hulle heel eerste Agrico.Spilpunt. Sy pa het die spilpunt in 1992 laat oprig en juis daarom het Cobus op Agrico staatgemaak vir die nuwe besproeiingstelsel.

Aanvanklik wou hulle net een of twee sirkels doen, maar nadat Francois de Kock, besproeiingsontwerper by Agrico, en sy span die koste per hektaar en energiebesparing aan Cobus voorgelê het, is daar besluit om tien spilpunte, ‘n pompstasie en opgaardam op te rig.

Agrico-pompbeheer

Die pompstasie bedien tien spilpunte wat so net meer as 340 hektaar besproei.

Francois verduidelik dat hulle ‘n geoutomatiseerde stelsel moes inbring omdat die grond ‘n entjie van die woonplaas af is. Cobus moes ‘n ogie op sy spilpunte kon hou en hulle oor ‘n afstand beheer. As gevolg van die tipografie van die plaas was dit ook belangrik om energiebesparing toe te pas. Hier sou die Agrico-webbeheerstelsel die meeste voordele bied.

“Daar is basiese faktore wat die energiebehoefte van die stelsel bepaal; die vloeitempo, die hoeveelheid water wat jy pomp, die doeltreffendheid van die pompe en die druk waarteen die stelsel werk,” verduidelik Francois.

Omdat ‘n spilpunt ‘n bewegende stelsel, is verander die druk soos wat die spilpunt oor die land beweeg. Die drukbehoefte van die spilpunt word aan die pompbeheerstelsel oorgedra, wat ‘n dienspunt uitwerk en dit aan die veranderlikespoedaandrywing van die pomp deurgee.

Die pompspoed word dus aangepas volgens die minimum druk wat benodig word om die spilpunt aan die gang te hou. Soos wat die spilpunt beweeg en die dienspunt verander, sal die pompbeheerstelsel in pas daarmee aanpas.

Alles op een platform

Vir Cobus se pompstasie moes hulle ‘n ekstra lugdraad met ‘n versterker laat oprig om beter ontvangs te kry. Die toestelle kan almal aan die web verbind; dit beteken jou pompstasie, spilpunte en damvlakke kan alles van een toep af beheer word.

Die pompe in die pompstasie word beheer deur Agrico se Advanced Rain-beheerpanele. Die panele word op elke spilpunt aangebring. Omdat die tipografie van die plaas redelik verskil, moes elke spilpunt ook op sy eie pomp gekoppel word.

Hoewel die webbeheer baie gerieflik is, kan die Advanced Rain-stelsel ook met die hand geprogrammeer word.

“Agrico se webbeheerstelsel ontsluit vele voordele vir die boer. Buiten die tyd wat hy bespaar, help dit ook om ‘n ogie op die plaas te hou. Die boer het toegang tot geskiedkundige data wat hom help om te besluit hoe hy moet besproei,” verduidelik Francois.



Daar is net een en dit is Agrico

Cobus is al jare vertroud met Agrico se gehalte en diens. “Ek ken die mense waarmee ek werk en ons kry goeie diens by Agrico. Soos met enigiets anders was daar maar klein probleempies gedurende die oprigproses, maar die span het mooi saam met ons gewerk om ‘n stelsel te bou wat by ons pas,” meen Cobus.

Cobus het met die oprig van die stelsel die eerste keer met Agrico se webbeheer te doen gekry. Hy is so tevrede dat hy nou ook besig is om sy ander besproeiingstelsels na die webbeheer oor te skuif.

“Dit is iets waarsonder ek nie meer kan nie,” verklaar hy.