Agrico in ‘n seisoen van momentum vol hoogtepunte

Met meer as honderd jaar diens in die bedryf, streef die Andrags steeds daarna om boere se belange eerste te stel.

Agrico is ’n welbekende naam vir boere regoor suidelike Afrika. ‘n Familiesaak met ‘n passie vir landbou en boere en ‘n wil om die mooi land van ons ‘n beter plek vir almal te maak – dit is die strewe van Agrico.

Agrico het sedert 1896 gegroei tot die grootste verskaffer van besproeiingstoerusting in Suider-Afrika. Wanneer jy vir Walter Andrag, besturende direkteur van Agrico, meer oor die onderneming vra, is daar ‘n opgewondenheid in sy blou oë.

Walter sê: “Met ‘n ryk geskiedenis van meer as 100 jaar in die bedryf plaas boere hulle vertroue in die Agrico-handelsnaam. Lojaliteit word verdien as jy oor ‘n lang tyd ‘n goeie diens lewer en goeie waarde vir geld bied. Ons sien Agrico as ‘n betroubare, stabiele langtermynvennoot in besproeiing.”

Saam met Walter aan die stuur van sake is sy neef, Roland Andrag, die tegniese direkteur van Agrico. Roland is verantwoordelik vir produkontwerp, inligtingstegnologie, vervaardiging en verspreiding.

Roland vertel dat dit Agrico se doelwit is om ‘n optimale besproeiingsoplossing aan boere te bied.

“Om dit te kan doen, moet jy jouself in die skoene van die boer sit en optree asof dit jou geld en jou plaas is. Dit is hoe jy eienaarskap dwarsdeur die voorsieningsketting vestig”, meen Roland. “Agrico se rol is om naby aan die mark en ons klante te beweeg sodat ons die optimale oplossings aan ons boere kan bied.”

Walter voeg by: “Om optimaal te boer beteken vir elke boer iets anders; dit hang af van sy plaas, die topografie, die gewasse wat verbou word, die hoeveelheid water wat hy tot sy beskikking het, ensovoorts.

“Dit is ons werk om boere te help om water, energie en kapitaal optimaal aan te wend om winsgewend te boer. Alles wat ons by Agrico doen gaan oor die klant en maniere om sy lewe en besigheid te verbeter en sy belange eerste te stel.”

Oud en jonk: die passievolle span agter Agrico se sukses

Om ‘n suksesvolle besproeiingsbesigheid te bedryf in ‘n tyd waar veranderende klimaatstoestande ‘n werklikheid is, vereis aanhoudende innovasie. Dít is slegs moontlik met ‘n span geesdriftige kundiges wat hul energie hieraan spandeer.

Roland vertel oor die Agrico-span: “Wat op die oomblik vir my by Agrico uitstaan, is die energie en opwinding van die span, en die manier waarop hulle en die maatskappy saam groei en vooruitgaan.”

Met drie fabrieke en meer as 35 takke regoor Suider-Afrika, bestaan die Agrico-span uit honderde lede met hope passie. Binne die maatskappy se deelnemende en oopdeur-bestuurstyl word elkeen aangemoedig om verantwoordelikheid te neem, en om hulself en hul talente uit te leef.

‘n Groot span kundiges is betrokke by elke projek: besproeiingsontwerpers besoek die plase en is in direkte kontak met die klant; meganiese-, elektroniese- en bedryfsingenieurs behartig die navorsing en ontwerp van produkte, ‘n vervaardigingspan lei produksie, en interne stelselbestuurders sien om na die prosesvloeie en integrasie, en hou sodoende die trein op sy spoor.

“Ons span het redelik gegroei die afgelope jaar. Ons het ‘n lekker jong span tegniese persone wat nuwe denke en ‘n sekere geesdrif na die onderneming bring, gepaard met persone met dekades se ervaring in al die verskeie aspekte van besproeiing,” sê Roland.

Walter brei uit oor die impak van so ‘n dinamiese span: “Sterker ontwerpsvaardighede en kundigheid om beter produkte te ontwikkel en te vervaardig, bied ‘n groter voordeel vir die boer. Ek vertrou dat dit vir ons ‘n mededingende voordeel bied.”

“Alhoewel baie oor die jare verander het, bly een ding die Agrico-span verenig: Ons werk toegewyd om elke dag vir boere die optimale besproeiingsoplossings te bring.”

Plaaslike vervaardiging bring jou nóg nader aan die boer

Agrico se produkte word plaaslik vervaardig en na takke regoor die land versprei. Volgens Walter is moderne vervaardiging ononderhandelbaar.

“Ons het begin as ‘n kleinhandel-besproeiingsaak,” verduidelik Roland. “Toe ons ‘n kritieke skaal bereik het, het ons terugwaarts begin integreer deur self die produkte te vervaardig.

Plaaslike vervaardiging stel hulle in staat om regstreeks met boere te skakel en om pasgemaakte produkte en oplossings, wat toegespits is op die Suid-Afrikaanse en Afrika-mark, vinniger te lewer.

“Agrico is in ‘n bevoorregte posisie waar ons die skaal het om ‘n groot deel van die waardeketting in ons hand te hê. Dit beteken dat ons ‘n baie noue skakel het tussen die mark en ons produk. Ons in ‘n beter posisie om vinnig te reageer op terugvoering, probleme op te los, en daarvolgens ons aanbieding en produkte aan te pas,” verduidelik hy.

‘n Seisoen vol hoogtepunte en mylpale

Met die fokus op voortdurende uitbreiding en innovasie, glo beide neefs dat daar tans wonderlike momentum binne die onderneming is.

“Wat vir my die meeste plesier gee is om te sien hoe die span ontwikkel en groei,” vertel Roland opgewonde.

“Dit is moeilik om slegs ‘n paar goed uit te sonder; daar is soveel besig om te gebeur in die organisasie. As ek iets moet uitlig, is dit ons PVC-vervaardiging. Ons het heelwat kapitaal belê en daardeur ons gehalte verbeter, wat tans goeie verkope inbring – ons kan nie bybly nie!”

Walter deel ‘n paar hoogtepunte wat vir hom die afgelope twee jaar binne Agrico uitgestaan het: “Uitbreiding is ‘n tema binne Agrico en dit beteken verskeie goed. Ons brei die taknetwerk deurlopend uit; ons is bevoorreg dat ons in Komatipoort en in Empangeni takke die afgelope twee jaar kon oopmaak, wat vir ons goeie blootstelling aan die suikerbedryf gee.”

Wat verander en wat staan vas in die volgende eeu

Wanneer daar vir Walter gevra word waar hy Agrico binne die volgende honderd jaar sien, antwoord hy: “Dinge verander so baie en so vinnig, maar ons sal steeds bly fokus op dit wat dieselfde sal bly. Klante sal altyd goeie diens wil hê, klante sal altyd mededingende pryse en ‘n standvastige diensverskaffer wil hê, en vir die res … sal die tyd leer!”

Walter voeg by dat hulle ook beoog om die taknetwerk verder uit te brei om ‘n groter kleinhandelverteenwoordiging te kry, sowel as om deurlopend te belê in die maatskappy se vervaardigingskapasiteit.

Die dryf om vorentoe te beweeg vat Roland saam in wat hy glo een van die belangrikste lesse is wat hy by ‘n Suid-Afrikaanse boer geleer het. In die woorde van oom Bertie van Zyl van ZZ2 se raad aan sy pa: “Moenie sukkel nie.”

“Al is dit net drie woorde, dit roep tot aksie: klim uit die bed uit en gaan lewe, doen wat gedoen moet word,” sê Roland.

Walter spreek die laaste woord: “Landbou is ‘n langtermynonderneming. Dit is ‘n marathon, nie ‘n naelloop nie. Jy moet elke dag die regte ding doen en ‘n langtermynfokus hê, en ek dink dit is wat Agrico goed doen! Ons is regtig opgewonde en passievol daaroor om ons klein rol te speel om die nasie te help voed.”

Vir enige navrae, besoek gerus Agrico se webwerf by https://www.agrico.co.za.