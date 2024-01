AgriCAD-landroller vergroot soja-oes: 15% meer is nie te versmaai!

‘n Groter oes en meer wins in die boer se sak. Dit is wat die die AgriCAD-landroller vir Hardu Prinsloo, die eienaar van JGP-Boerdery van Delmas, se sojaboonproduksie beteken.

Hardu het die AgriCAD LR122-landroller aangeskaf om sy sojaboonproduksie n hupstoot te gee en die slytasie aan sy ander werktuie te verminder.

Ruan Jonas, AgriCAD-bemarker en internasionale verkoopsverteenwoordiger is die man wat hierdie landroller aan Hardu verkoop het. Hy vertel dat hulle reeks landrollers ontwerp is met die Suid-Afrikaanse boer in gedagte.

Daar is vier modelle in die landroller-reeks: die 7,6 m, 9,4 m, 11,3 m en 12,2 m. Laasgenoemde word in Hardu se lande gebruik.

Voordele van die landroller:

Ruan vertel meer van die voordele wat hierdie reeks landrollers vir boere inhou:

Die landroller maak die saadbeddings mooi gelyk sodat al die saad presies ewe diep geplant word. Dit gee elke saadjie die gelyke beste kans op ontkieming en groei. Die roller breek kluite en trap klippe in die grond in, wat beteken dat die boer laer kan stroop sonder die risiko van vermorsing, skade of oormatige slytasie aan sy stroper. Dit alles kan lei tot ‘n opbrengsverbetering van tot 15%.

“Die landroller trap ook mieliestoppels plat sodat dit vinniger in die grond afbreek om die grondlewe en -tekstuur te bevorder, en help dit om slytasie aan ander werktuie te verminder. Dit verseker ook beter kontak tussen die saad en die grond en dus beter ontkieming, en verhoog die waterhouvermoë van die grond” verduidelik Ruan.

Die AgriCAD landroller se doel by Hardu se boerdery:

Hardu rol sy sojabone wanneer die plante omtrent enkelhoogte is. Die landroller verseker dat die sojabone meer daarop konsentreer om peule en saad te maak as om groot plante te word.

Hardu verduidelik dat dit belangrik is om die plante op die regte tyd te rol. As hulle nog nie hoog genoeg gegroei het nie, kan jy hulle te diep in die grond in rol en dan skiet hulle dalk nie op nie, maar as hulle reeds te hoog gegroei het kan jy die plant knak.

Die AgriCad-landroller bestaan uit drie afsoonderlike rollers wat aaneengesluit kan word sodat hulle ‘n starre eenheid vorm, maar daar is kontoere in Hardu se lande, daarom verkies hy om die drywende verstelling te gebruik. Dit voorkom ook dat ‘n grondwal vorm wanneer jy rol.

Wat benodig jy vir die landroller?

Ruan beveel ‘n trekker van 100 kW en meer aan om die roller te sleep, maar omdat Hardu-hulle sandgrondlande het waar kleiner trekkers nie so doeltreffend is nie gebruik hulle ‘n groter trekker.

Hardu vertel dat die roller teen ‘n flukse spoed gesleep moet word om die werk goed en gou klaar te kry. Sleep jy te stadig, is daar ‘n geneigdheid om die grond te stoot in plaas van om net daaroor te rol.

Hardu sê; “Die landroller is ‘n fantastiese produk my bure het het dit op my aanbeveling ook aangekoop en dieselfde resultate gekry. Hulle is ook baie tevrede. Die diens wat ons van AgriCAD af kry is fenominaal. Ons het al baie van hul produkte gebruik en hulle is altyd bereid om te help. Soos met enige produk is daar maar groeipyne en hulle is altyd bereid om die pad saam met jou te loop.”

Ruan vertel: “Ons het baie groot sukses met die landrollers wat spesifiek vir Suid-Afrikaanse boere se behoeftes gebou is.”

Die landroller is ook ontwerp sodat dit van een plaas na ‘n ander gesleep kan word. Die agterste roller lig op terwyl die kantrollers invousodat die werktuig aansienlik nouer word en maklik op sy wiele gesleep word.

Om meer oor hierdie landroller en ander AagriCAD-produkte uit te vind, besoek gerus hulle webtuiste by www.agricad.co.za.