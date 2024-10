Agri4All die enigste landbou-advertensieplatform wat jy nodig het

gardening equipment e-commerce concept, online shopping on digital tablet, hand pointing and touch screen with garden tools icons

Oor die jare het die landboubedryf ontwikkel om een van die mees tegnologies gevorderde bedrywe te word. Met nuwe tegnologie-oplossings wat elke dag ontwerp word, is dit tyd dat jy dieselfde met jou bemarking doen.

Wat as daar een platform was waar jy al jou landbouprodukte kon bemark? ’n Platform wat nie huisvrouens teiken nie, maar eerder jou produk direk aan jou verbruiker adverteer? ’n Platform waar jy in beheer is?

Wel, Agri4All is dan die platform vir jou. Agri4All is ’n landbou-advertensieplatform wat in 47 Afrika lande adverteer, en miljoene verbruikers bereik op sosiale media elke maand. Hier glo ons nie net in landbou adverteer nie, maar om landbou te verbeter, en jou as kliënt aan die stuur daarvan te sit.

By Agri4All gaan dit nie daaroor om bloot ’n advertensie te plaas nie, nee, ons markgedrewe insette en toegewyde span bemark jou veldtog op verskeie sosiale media platforms soos Facebook, Instagram, TikTok, YouTube en LinkedIn. So verseker ons dat jou produk jou teikenmark bereik.

Ons nuwe intekeningsbladsy laat jou toe om ons pakkette onder oë te kry en self aan te teken. Of jy nou een produk wil bemark of jou besigheid se bemarking wil vergemaklik, ons het ’n pasgemaakte pakket vir jou.

Klik hier om vir jouself te sien: (https://agri4all.com/pricing)

Sodra jy die regte besluit gemaak het en by Agri4All aangesluit het, spring ons gespesialiseerde bemarkingspan aan die werk.

Ons help jou om jou veldtog kop en skouers bo jou opponent s’n te laat uitstaan – van ons ervare ontwerpers wat jou kan help met jou advertensie se ontwerp tot ons woordkenners wat presies weet wat om te sê, en selfs ons mediaspesialiste wat al die geheime van ’n goeie veldtog ken.

Al hierdie voordele word by jou pakket ingesluit met geen ekstra kostes nie. Gepraat van kostes … jou wins is net joune! Sodra jy by Agri4All aangesluit het, gaan 100% van jou produk se verkope aan jouself.

Ons doen dit alles! Die enigste ding wat ons nie doen nie, is die verskaffing en versending van die produk, en die hantering van betalings.

Dit klink dalk onmoontlik om op hierdie diens te verbeter, maar Agri4All kan dit doen. Die data wat ons insamel tydens jou veldtog word nie net aan die einde van die veldtog met jou gedeel nie, ons bemarkers werk saam met jou om die veldtog te verbeter.

Hoekom nog sukkel met verouderde advertensie metodes, as ons jou kan help?