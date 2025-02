Agri Afrika – die mense met die planne

By

475 words

Agri Afrika stap elke tree saam met die boer, dus kan hulle voetspore reg langs syne opgemerk word. Daar is nie ‘n landbouprobleem wat in Agri Afrika se pad kan staan nie.

Agri Afrika verskaf duursame en betroubare plaaslike en internasionale werktuie aan die boere. Hulle werk noukeurig saam met boere om hulle behoeftes te bepaal en daaraan te voldoen, selfs al moet hulle dit invoer of self vervaardig.

Die maatskappy voorsien ‘n wye reeks werktuie van handelsmerke soos Great Plains, Ombu, Legend, J&M, Graham en Anderson. Hulle reeks behels onder meer tapkarre, kantelwaens, planters, bore, graankarre en sonneblomtafels.

Legend-sykantelwa

Na vele versoeke van boere het Agri Afrika die Legend-sykantelwa ontwerp en vervaardig. Die kantelwa is ‘n bate vir enige plaas. Anders as ander graanaanrywaens wat ‘n V-vormige bodem het sodat die graan na onder uitvloei, het die Legend-sykantelwa ‘n plat bodem.

Dit beteken hy kan hidroulies optel om die vrag net so vinnig soos ‘n V-vormige bak af te laai. Boonop kan jy die kantelwa ook gebruik om ander produkte op die plaas te vervoer.

Die wa se kante kan halfpad of heeltemal afgehaal word wanneer bale of groot vragte vervoer moet word. Omdat die wa se bak na die kant kantel, kan hy gebruik word op plekke waar daar hoogtebeperkings is en ‘n gewone wa se bak nie sou kon oplig na agter nie.

Die Legend-sykantelwa het ‘n robuuste onderstel en hy is ten volle padwaardig.

Ombu-sonneblomtafel

Die Ombu-sonneblomtafel pas aan enige stroper. Die groot skoonmaakflappe aan die tafel se tande verhoed dat boere enige oesverlieste lei.

Die tafel kom oorspronklik uit Argentinië en hoewel hy sterk en taai is, draai hy besonder lig sodat hy min stroperkrag verg en geen diesel vermors nie. Die Ombu-sonneblomtafel kan vinnig aan enige stroper gemonteer word.

Teen ‘n stroperspoed van 10 km p/h draf die Ombu sommer in ‘n japtrap deur jou lande. Dit is ook maklik en goedkoop om die tafel te onderhou.

Legend-tapkar

Die enkelawegaarontwerp van Agri Afrika se Legend tapkarre word ondersteun deur ‘n robuuste onderstel wat ontwerp is om meer graan te dra, vinniger te vervoer en spoedig af te laai.

Die tapkar bestaan uit los panele wat aanmekaar vasgebout word. Hierdie ontwerp verhoed dat die bak kraak en indien iets sou verkeerd gaan met een van die panele, is dit maklik en goedkoop om net een paneel te vervang.

Die bak is so ontwerp dat al die graan na die middel toe vloei waar die awegaar dit vinnig en maklik kan optel en uitlaai.

Hierdie Legend-tapkarre kom ook in drie groottes, naamlik die CB23, CB30 en CB40 wat onderskeidelik ‘n kapasiteit van 23 000 ℓ tot 40 000 ℓ het.

Indien jy lekker en voorspoedig wil boer, is Agri Afrika al die pad aan jou kant met vernuftige tegnologie-oplossings. Besoek hulle webtuiste by www.agriafrika.co.za om te sien hoe hulle jou kan bystaan.