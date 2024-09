90ste Swartlandskou op Moorreesburg lok meer as 20 000 besoekers

Die tweede grootste landbouskou in Suid-Afrika het vanjaar in die hartjie van die Swartland sy 90ste bestaansjaar met meer as 20 000 besoekers gevier.

Swartlandskou op Moorreesburg, met Afgri as ankerborg, het van 4 tot 7 September ‘n vertoonvenster aan talle vertoners en uitstallers gebied. ‘n Totaal van 386 beeste van sewe rasse het meegeding in die grootste vleisbeesskou in die Wes- en Suid-Kaap en die perde-afdeling het 380 perde van drie rasse gelok.

Ander aktiwiteite was ‘n skeerkampioenskappe, ‘n Merino- en SA Vleismerino-skou, ‘n pluimveeskou, ‘n jeugskou met meer as 150 deelnemers, ‘n landbou-oggend wat deur meer as 400 landbouers bygewoon is en ‘n damesoggend met 480 gaste. Meer as R300 miljoen se masjinerie is uitgestal.

Toekomstige landbouers ervaar nuutste in tegnologie

Afgri, wat die Nulandis-wisseltrofee vir die beste uitstalling in die kategorie “Implemente bo R15 miljoen” gewen het, het agt skole genooi om die skou te besoek. ‘n Stroper-simulasiemasjien en ‘n deurgesnyde John Deere-trekker is ingespan om die landbouers van die toekoms bloot te stel aan die nuutste in meganisasie en landbou-tegnologie asook aan interessante landbouloopbane.

Beesskou-deelnemers beïndruk met uitstaande gehalte

Die beesskou het gasheer gespeel vir 386 beeste van sewe rasse, naamlik Swart Angus, Rooi Angus, Hereford, Simmentaler, Sussex, Santa Gertrudis en Brahman. Volgens Jacques Bester, president van Swartland-skou, was die beoordelaars baie beïndruk.

“Die Wes-Kaap staan vir niemand in Suid-Afrika terug as dit kom by die gehalte van vleisbeeste nie,” sê Bester.

‘n Santa Gertrudis-bul, XX2014 Sky Mountain, van Franco Koch van Kochbo Santas, Moorreesburg, is as die opperste interras kampioen-bul gekroon. ‘n Swart Angus-koei, Locheim 2138, van Philip de Waal se Locheim Swart Angusstoet, Moorreesburg, is as die opperste interras kampioen-koei aangewys.

Agtspan-waperde sorg vir skouspel

In die perde-afdeling het 380 Hackney-, Vlaam- en Saalperde in verskillende klasse deelgeneem. In die SA Vlaamperde se Nasionale Kampioenskappe is die kampioenspan van agtspan-waperde deur Jurie Uys van Heidelberg vertoon en die reserwe-kampioenspan van agt deur Martin Eksteen van Bredasdorp. Hoffie van Blerk se span van agt was derde.

Skaapskeer: Suid-Afrika se beste ding mee

Suid-Afrika se twee topskeerders, Hans van Schalkwyk en Dumisani Xhasa, het aan die eerste Swartland Skeerkampioenskappe deelgeneem waartydens skeerders vir die 2025 Nasionale Kampioenskappe kon kwalifiseer. Van Schalkwyk is as die wenner in die Ope Skeer-afdeling aangewys en Xhasa as die naaswenner.

Meer as 100 diere van agt telers het aan die Super 10 SA Vleismerino-kampioenskap deelgeneem. Hannes Kotzé van Alexandershoek SA Vleismerino’s het die Victor Ludorum-trofee ontvang en is as die beste teler van ram- en ooikampioene aangewys. Nege telers het met 146 Merino-skape aan die Wes-Kaapse Merino-kampioenskap deelgeneem. Die vertoner wat die meeste punte behaal het, was Johan Kotzé van Korhaansrug Merino’s. In die Slaglam-kompetisie het ‘n lam van Jan Coetzee met ‘n punt van 97% gewen.

Skou sorg vir ekonomiese inspuiting in Swartland

Bester sê Swartlandskou is dankbaar teenoor die vertoners vir hul bydrae tot die sukses van die skou. Volgens hom is die ekononomiese impak van die skou enorm. “Die hele gemeenskap vind baat daarby, van die kleinste winkeltjie tot die grootste ene ervaar die voordeel van die groot besoekersgetalle, asook mense wat ander vertel wat hulle hier ervaar; daarom is die skou ‘n vertoonvenster vir die hele Westelike deel van die Wes-Kaap.”

Bester het die gemeenskap bedank, waaronder die 40 bestuurslede, vrywillige werkers en die Swartland Munisipaliteit.

“Die hartklop van ons skou is die mense van Moorreesburg wat saamwerk om ‘n topgehalte platform te skep vir gesellige saamkuier, met landbou as hooffokus,” sê Bester. “Ons is ook dankbaar vir goeie verhoudinge met ons ankerborge Afgri, Inteligro, BKB en Absa.”

Volgende jaar se skoudatum is 3 tot 6 September 2025. Vir meer inligting, besoek https://www.swartlandskou.co.za/ en volg @SwartlandskouMoorreesburg op Facebook en @Swartlandskou op Instagram.