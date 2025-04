Eerste 2025 Agronomiedag vir Pioneer maak boere opgewonde

By

138 words

‘n Skatkis van kennis, inligting en vernuwing. Dit was die Pioneer Agronomiedag wat tussen Vredefort en Kroonstad aangebied is, met sy insiggewende program van teoretiese lesings en praktiese veldproewe. Hierdie dag het nie net inligting verskaf nie, maar het ook ‘n waardevolle platform gebied vir boere om direk van kundiges te leer en om die resultate van Pioneer se proewe op die land in aksie te sien.

Die dag het boere van die streek die geleentheid gegee om inligting te bekom oor die jongste kultivars en landboutegnologieë, sowel as om meer te leer oor hoe hulle die beste besluite vir die komende seisoen kan neem.

Onder leiding van Pioneer se ervare span het boere waardevolle insig gekry wat hulle sal help om die uitdagings van die landboubedryf met selfvertroue aan te pak.