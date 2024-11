՚n Werkesel met 28 500 uur agter die naam – Nog steeds onvermoeid aan die werk!

Wanneer Suid-Afrikaanse boere oor Valtra-trekkers en toerusting gesels, is daar altyd ՚n refrein van waardering – nie net vir die trekkers se werkverrigting nie, maar ook vir die uitsonderlike diens wat hul betroubaarheid verseker. By die hart van hierdie diens staan Valtrac, wat nie net trekkers en ander werktuie verskaf nie, maar die volhoubaarheid en werkverrigting daarvan verseker deur topgehalte diens en onderhoud.

Valtra se legendariese uithouvermoë op die plaas

Neem byvoorbeeld die Valtra N111 van Rosaly-groenteboerdery naby Tarlton. Dié trekker werk al sedert 2007, en het reeds meer as 28 500 ure op die klok. Elke dag staan hierdie werkesel gereed om sy deel op die plaas te doen. Dit is nie net die indrukwekkende aantal ure wat die trekker al fluks gewerk het nie, maar ook die onskatbare waarde wat Valtra se ontwerp en betroubaarheid bied. Die gehalte wat Valtrac aan sy kliënte lewer, is duidelik sigbaar in die prestasie van hierdie trekker, wat steeds na al hierdie ure nie sy vermoë verloor het nie.

Robért Venema van Rosaly Boerdery, ՚n lojale Valtra-klant vir meer as twintig jaar, vertel: “Ons het begin met een Valtra en het nou agttien in ons vloot. Valtrac se diens is uitstekend en ons voel nou al soos deel van ՚n familie. Hierdie Valtra het al meer as 28 500 ure op die klok, en sy onderhoudskoste was minimaal. Dit is die gehalte waarna ons op ons plaas soek.”

Kundige diens vir betroubare werkverrigting

Vir Valtra-trekkers en hulle eienaars is dit nie net die trekkers wat belangrik is nie – die diens wat aan hulle gelewer word, is van ewe groot waarde. Valtrac se tegnici bring ՚n mengsel van kundigheid en toewyding na elke diens. Of dit nou gaan oor basiese onderhoudsdiens of ingewikkelde elektroniese diagnose, Valtrac verseker dat Valtra-trekkers altyd honderd persent op stryk bly.

“Om ՚n suksesvolle trekkerwerktuigkundige te wees, verg meer as net handewerk,” sê Jaco van den Berg, werkswinkelbestuurder van Valtrac. “Jy moet ook elektroniese vaardighede hê om die betroubaarheid wat Valtra beloof, in stand te hou.”

՚n Dag in die lewe van ՚n Valtrac-tegnikus

Elke dag by Valtrac is vol uitdagings met tegnici wat tussen roetine-onderhoud en meer ingewikkelde herstelwerk beweeg. Ruan van Wyk (23), ՚n toegewyde tegnikus, sê: “Valtra se enjins is eenvoudig die beste. Min probleme, groot krag – dit is wat ek van Valtra hou.”

Dit is hierdie toewyding wat Valtrac se tegnici motiveer om ՚n verskil te maak op die plaas en die betroubaarheid van die trekkers wat hulle dien, te verseker.

Gert Pretorius (22) sien elke dag as ՚n avontuur. “Ons werk op plekke wat jy nooit sou dink jy sou besoek nie,” sê Gert. Elke werksdag bring nuwe uitdagings, maar die voldoening wat hulle uit die werk kry, is wat elke dag besonders maak. Valtrac se tegnici se werk gaan verder as net die handelinge wat hulle verrig – dit is die liefde wat hulle vir die werk bring wat die verskil maak.

Die 500-uur diens – ՚n sleutel tot langlewendheid

Die Valtra N111 op Rosaly-boerdery is nie net ՚n simbool van duursaamheid nie, maar ook van die belangrikheid van beplanning en gereelde versorging. Die trekker het onlangs sy 500-ure diens ontvang, wat ՚n grondiggende deel van sy voortgesette betroubaarheid is. Hierdie diens verseker dat die trekker in ՚n toptoestand bly en die werk kan aanhou verrig.

“Elke 500-ure diens is ՚n kans om die trekker in ՚n goeie toestand te hou,” sê Ruan. Hierdie beplande dienste maak die lang lewe van Valtra-trekkers moontlik, terwyl dit help om die koste laag te hou.

Die Valtrac-vakleerlingprogram: ՚n Kans vir die jeug

Valtrac se sukses is nie net die resultate van die werk wat vandag gedoen word nie, maar ook van die belegging wat in die toekoms gedoen word. Die Valtracvakleerlingprogram is ՚n unieke kans vir jong mense om as tegnici in die landboubedryf opgelei te word. “Ons opleidingsprogram bied die kans om nie net die tegniese kennis te bekom nie, maar ook die vakmanskap wat nodig is om ՚n suksesvolle loopbaan in hierdie bedryf te bou,” verduidelik Jaco van den Berg. Die program, wat reeds meer as twintig jaar bestaan, het reeds baie talentvolle tegnikusse opgelewer wat die landboubedryf in Suid-Afrika versterk.

Die toekoms van Valtra se tegniese uitnemendheid

Valtrac bly verbind tot die langtermynondersteuning van Valtra-trekkers, of hulle nou oud of nuut is. Die toekoms van die maatskappy en die Valtra-handelsmerk is duidelik – dit is ՚n samewerking wat gegrond is op tegniese uitnemendheid en ononderbroke diens. Jaco van den Berg sê dit duidelik: “Valtrac is nie net ՚n werkplek nie, dit is ՚n familie wat sorg dat elke tegnikus die kennis, vaardighede en passie het om ՚n verskil te maak.”

Sluit aan by die Valtrac legende

Die pad is oop vir diegene wat wil aanhou bou aan die toekoms van die landboubedryf. Stuur jou kort CV deur om as ‘n vakleerling tegnikus by Valtrac aan te sluit (hr@valtrac.co.za) of besoek www.valtrac.co.za vir meer inligting. Miskien is jy die volgende legende wat gereed is om ՚n verskil te maak en trekkers aan die gang te hou op plase regoor Suid-Afrika.