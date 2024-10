ZA Truck and Trailers keer die betekenis van tweedehands om

Om tweedehands te koop kan ’n risiko wees, veral wanneer jy ‘n voertuig vir jou sake-onderneming koop. Maar ZA Truck and Trailers heg ‘n nuwe betekenis aan tweedehands.

ZA Truck and Trailers het in Februarie 2018 hulle deure geopen. Hulle wou voorsien in die toenemende vraag na gehalte tweedehandse vlootvoertuie in Suid-Afrika. Daar was ‘n geleentheid in die mark om hoëgehalte, betroubare vlootvragmotors en sleepwaens te verskaf aan ondernemings wat bekostigbare, maar betroubare oplossings benodig vir hul logistieke en vervoerbehoeftes.

Toe hulle dit besef, het ZA Truck and Trailers begin met ‘n kleinerige vloot vragmotors en sleepwaens. Hulle reputasie vir die verskaffing van gehalte eks-vlootvragmotors en -sleepwaens het vinnig versprei, en hulle vinnige groei en sukses was hulle grootste mylpale. Die uitbreiding van hulle vloot het hulle in staat gestel om aan ‘n breër reeks klantebehoeftes te voldoen, wat uiteindelik selfs tot uitvoere gelei het.

Wat hulle egter werklik laat uitstaan, is die feit dat hulle spesialiseer in eks-vlootvoertuie. Wanneer dit kom by die keuse van ‘n tweedehandse voertuig, is eks-vlootvoertuie die beter keuse omdat dit tipies met diensrekords kom, wat beteken dat dit gereeld onderhou en versien is. Dit gee kopers vertroue in die betroubaarheid en toestand van die voertuig. Hierdie gereelde onderhoud beteken ook dat die voertuie meer betroubaar en oor die algemeen meer kostedoeltreffend is.

ZA Truck and Trailers voorsien jou van ‘n voertuig wat deur deeglike inspeksies en sertifiserings gegaan het om hulle hoë gehalte standaarde te bereik en wat heeltemal padwaardig is. Hulle sal jou ook voorsien van die diensrekords van hul eks-vlootvoertuie om deursigtigheid te verseker.

Hulle onvergelykbare diens eindig nie met die verkoop nie. Hulle kan jou help met finansieringsopsies en selfs jou onderneming help om die nodige fondse te verseker om jou eie vloot aan te skaf. Dit is hier waar hulle naverkopediens van kritieke belang is om gemoedsrus vir hulle klante te verseker.

ZA Truck and Trailers se voormalige vlootvoertuie kom van logistieke en vervoermaatskappye. Hulle het ‘n verskeidenheid vloottipes, insluitend kommersiële vragmotors en sleepwaens, vir logistiek en vervoer. Hulle bied vragmotors en sleepwaens van baie verskillende groottes om aan verskillende vervoerbehoeftes te voldoen. Dit sluit swaardiens-vragmotors vir langafstandvervoer in, asook kleiner vragmotors vir plaaslike aflewerings.

Hulle het ‘n wye reeks vragmotorhandelsmerke beskikbaar, insluitend Volvo, Freightliner, Scania, MAN, en Mercedes-Benz Actros, om ’n paar te noem. Hulle sleepwa-handelsmerke sluit SA Truck Bodies, Afrit, PRBB, CIMC, en Top Trailer in. Hulle bied ook ‘n verskeidenheid sleepwaens aan van Superlink Tautliners en platbakke tot baie kantelwipbakke.

Dit is nie net Suid-Afrikaanse maatskappye wat voordeel trek uit hierdie unieke aanbod nie, maar ZA Truck and Trailers voer ook uit na lande soos Zimbabwe, Namibië, Lesotho, Mosambiek, Zambië,. Hulle fokus hoofsaaklik op handelsmerke bekend vir hulle duursaamheid en betroubaarheid. Hierdie vlote kom tipies van logistieke en vervoermaatskappye en is steeds in ‘n uiters goeie toestand.

ZA Truck and Trailers se leuse beklemtoon gehalte, betroubaarheid en klanttevredenheid, wat hulle verbintenis weerspieël om slegs die beste voertuie en dienste aan hul klante te verskaf.

Besoek ZA Truck and Trailers se webwerf by https://zatrucksandtrailers.com/ om self hulle reeks eks-vlootvoertuie te sien.