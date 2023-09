Wat is op aanbod by die algehele uitverkoping van Ian du Plooy?

By

Ian du Plooy se algehele uitverkoping is ‘n fantastiese geleentheid vir enige boer om ‘n verskeidenheid landboutoerusting en vee te bekom. Of jy jou vloot masjinerie wil uitbrei, noodsaaklike toerusting wil aanskaf of meer vee wil aankoop, dit alles sal op een veiling beskikbaar wees!

Boere kan ‘n verskeidenheid boerderygereedskap by hierdie veiling vind om aan al jou boerderybehoeftes te voldoen. Die veiling het alles wat ’n boer kan nodig hê, of jy nou trekkers; planters; stropertafels; skottel-, skaar- en tandwerktuie; selfaangedrewe hoogloopspuite; skaaptoerusting en nog vele meer benodig.

Benewens die verskeidenheid landboutoerusting is daar ook Limousin beeste en vleismerino-tipe skaap op aanbod. Indien jy jou boerderybedrywighede wil uitbrei, is daar ook plase te huur.

Dagboek 8 September 2023 om 11:00 vir Ian du Plooy se veiling te plaas Soetmelksvlei, Heilbron.

Kliek hier om die veiling op Agri4all te sien

Kyk die video om te sien wat op aanbod gaan wees:

Navrae:

Jan-Hendrik Claassen by +27 74 490 5451

Jan Mostert (Afslaer) by +27 83 306 8408

BKB (Frankfort) by +27 58 813 1071

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com