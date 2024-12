Vooruitsigte vir 2025

As jy een superkrag kon kies, wat sou dit wees? Vlieg, onsigbaarheid, gedagtes lees? Waarskynlik sou ՚n klomp mense se antwoord wees die vermoë om in die toekoms te kan sien. Wat kan ՚n mens nou meer gerusstel as die wete wat môre bring, sodat jy jouself daarop kan voorberei?

Ek wil niemand se borrel bars nie, maar ons is ongelukkig nog nie só gevorder in ons tegnologie nie. Daar is egter ՚n hele klomp slim mense wat baie naby daaraan kom! Hier is ՚n blik op wat 2025 dalk vir ons inhou.

Só sê die wetenskaplikes

Die vooruitsigte vir die Suid-Afrikaanse landbou in 2025 lyk rooskleurig, met die moontlikheid van ՚n hersteltydperk na onlangse uitdagings. Wêreldwye weervoorspellers, insluitend die Internasionale Navorsingsinstituut vir Klimaat en Samelewing (IRI), voorspel die moontlikheid van ՚n La Niña-weersituasie vanaf laat 2024 tot April 2025. Hierdie gebeurtenis bring tipies bo-gemiddelde reënval na Suid-Afrika en die breër Suider-Afrika.

Hierdie tipe reënval kan landbouproduksie in verskeie sektore aansienlik verhoog, veral in gebiede wat in vorige jare deur droogte of laer as gemiddelde neerslag beïnvloed is. Die verwagte toename in reënval kan gewasproduksie bevorder en waterhulpbronne aanvul, wat deurslaggewend is vir veeboerdery en besproeiingslandbou.

Namate Suid-Afrika voorberei vir ՚n moontlike La Niña, is daar hoop dat hierdie tydperk tot hoër opbrengste en meer stabiele landboutoestande sal lei, wat verligting aan boere sal bied en voedselsekerheid in die streek sal verbeter

Uit die mond van die minister

John Steenhuisen, die minister van Landbou, is optimisties oor die toekoms van landbou in Suid-Afrika teen 2025. Hy voorspel dat die sektor ՚n kernrol kan speel in werkskepping en ekonomiese groei. Volgens Steenhuisen het landbou reeds beduidende bydraes tot die land se BBP gelewer, en met 42% van die bevolking werkloos, waarvan baie ongeskoold is, bied landbou ՚n groot geleentheid om hierdie arbeidsmag op te neem. Hy beklemtoon dat die sektor die potensiaal het om die “enjin van werkskepping” te wees deur landboubedrywighede.

՚n Sleutelelement van sy visie sluit in die modernisering van verouderde landbouwetgewing, soos die Wet op Plaasprodukte en Medisyne van 1947, om tred te hou met vooruitstrewende tegnologieë in boerdery. Dit sluit die

gebruik van hommeltuig-tegnologie en kunsmatige intelligensie in om boere te ondersteun, veral kleinboere wat nie toegang tot gereelde voorligtingsdienste het nie. Die bekendstelling van toepassings en digitale gereedskap kan ՚n “voorligtingsbeampte in die sak van elke boer” plaas, wat hulle in staat stel om onmiddellike raad en bystand te kry.

Steenhuisen fokus ook op die kwessie van grondbewaring en streef daarna om die Wet op Bewaring van Landbougrond te finaliseer om landbougrond teen stedelike uitbreiding te beskerm. Dit is veral belangrik vir voedselsekerheid, aangesien die verlies van landbougrond die land se vermoë om kos te verbou, regstreeks sal beïnvloed.

Wat geldelike ondersteuning betref, het die departement ՚n gemengde finansieringsmodel ingestel wat staatsubsidies met lenings uit die private sektor kombineer om boere te help om noodsaaklike hulpbronne te bekom. Steenhuisen beywer hom ook vir groter deursigtigheid in die verspreiding van hierdie subsidies deur oor te gaan van jaarlikse enkelbetalings na kwartaallikse betalings op grond van meetbare resultate. Hierdie verandering sal verseker dat fondse doeltreffend aangewend word en die boere bereik wat dit die nodigste het, wat bydra tot die algehele doelwit om landbouproduktiwiteit te verhoog en werksgeleenthede te skep.

En wat sê ek?

Ek is nou geen wetenskaplike of iemand met ՚n vreeslike sê nie, maar ek dink 2025 hou vir ons tamaai oeste,

gesonde gewasse, blinkpels vee en ՚n groot klomp glimlagte in!

Bronverwysings

Will the 2024-25 season be a recovery period for SA agriculture? Sihlobo, W. Wagbiz. 9 Sept, 2024. Mags, J. John Steenhuisen outlines priorities for SA agriculture. Moneyweb. 19 Jul, 2024.