VIDEOS: SARO Agro by die Mazabuka AgriExpo 2025

Die Mazabuka AgriExpo 2025 het weereens vooraanstaande landbourolspelers en boere van regoor Zambië bymekaar gebring – en SARO Agro het trots tussen hulle uitgestaan as een van die bekendste uitstallers by die geleentheid.

Die ekspo, wat op 10 en 11 Oktober by die Mazabuka Turf Club gehou is, het ’n opwindende platform gebied vir die uitruil van idees en die vertoon van nuwe, gevorderde landboutegnologie vir Afrika-boere.

Kyk die video hieronder vir meer inligting oor die Amar Maize Sheller, en ontdek hoe dit boere help om produktiwiteit en doeltreffendheid regoor die streek te verbeter.

Kyk ook na SARO se reeks kragopwekkers:

SARO se gewasbeskerming en voedselverwerkingsmasjinerie:

