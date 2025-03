55 words

‘n Fosfaattekort is nie iets wat jy dadelik in jou diere gaan raaksien nie, maar mettertyd sal jy dit agterkom. Swak produksie en swak bene is tekens van ‘n fosfaattekort in jou diere.

Yara Animal Nutrition het hulle fosfaat-aanvullingresep vervolmaak met PhosSure. Ludi Wiegman vertel ons meer hiervan.