Video: Van onkruidprobleme tot veldoorwinnings: Hoe Surestart® Willem se plaas getransformeer het

Willem Cloete, wat op Leeuwpoortjie onder die Fairview Farms-vaandel boer, het ‘n volgehoue ​​uitdaging met onder meer Stokroos in die gesig gestaar. Dit het verander toe hy Surestart®-onkruiddoder op sy lande bekendgestel het, en die resultate het vanself gespreek. Beïndruk deur die onkruidbeheerprestasie daarvan, het Willem Surestart® ‘n stapel in sy program gemaak.

Met leiding van Willem Muller, Gewasadviseur by AECI Plant Health, word Surestart® nou vooropkoms gebruik en naatloos met ander produkte geïntegreer. Die aanpasbaarheid en versoenbaarheid daarvan maak dit ‘n betroubare oplossing vir boere wat hul gewasse wil beskerm en produktiwiteit wil verhoog.

