VIDEO: Tubestone | NAMPO Kaap 2024

Tubestone is invoerders en verspreiders van wêreldklas bande soos BKT vir landbou, nywerheids- en myngebruik, en Nankang, Deestone en Maxtrek vir passasiersbande soos bakkies en 4×4-voertuie.

Belê in regte, gehalte bande wat jou nie in die steek sal laat nie en nie stuit vir klipperige lande nie.

Tubestone verskaf hulle bande aan verskeie handelaars soos Hi-Q en Contipartners. Hulle personeel is slegs ‘n oproep ver vir die beste bandediens. Kontak Derik by 021-510-6746 of 083-635-1045, of besoek hulle webwerf by https://tubestone.co.za/ vir meer inligting. Hulle het ook ‘n kantoor in Namibië.