VIDEO: Ontmoet Rhino-Pak se betroubare produkreeks
Rhino-Pak se semi-outomatiese universele doppiesluitmasjien
Hierdie veelsydige masjien hanteer alles van pipette– en sproeikappies tot plat doppies, met verstelbare wringkrag-instellings vir ‘n veilige passing op enige bottel.
Outomatiseer jou etiketteringsproses met die Rhino-Pak MT-50 ronde bottel-etiketteerder
Hierdie semi-outomatiese masjien is ideaal vir kleinskaalse bedrywighede en voorsien akkurate en konsekwente etikettering vir bottels van verskillende groottes. Die gebruikersvriendelike ontwerp en duursame konstruksie maak dit ‘n betroubare hulpmiddel vir enige besigheid.
Behaal ‘n professionele, lugdigte seël met die Rhino-Pak FR-900 deurlopende bandseëlaar
Hierdie veelsydige masjien is perfek vir die seëling van sakke in verskillende groottes en materiale, en bied ‘n veilige en netjiese seël vir al jou verpakkingbehoeftes.
Maak kennis met die Rhino-Pak A02 vloeistofvulmasjien, ontwerp vir doeltreffende en akkurate vulling van dun vloeistowwe
Hierdie masjien is ideaal vir kleinskaalse bedrywighede en beskik oor ‘n eenvoudige, gebruikersvriendelike ontwerp met ‘n voetpedaal vir maklike semi-outomatiese werking.
Kyk na die Rhino-Pak A04 vloeistofvuller, ‘n multi-kop vulmasjien ontwerp vir vinnige en akkurate vulling van bottels met lae viscosity vloeistowwe
Die vier spuite maak dit moontlik om verskeie bottels gelyktydig te vul, wat jou produksiedoeltreffendheid drasties verhoog.
Ervaar maklike en akkurate vulling van dik vloeistowwe en pasta’s met die Rhino-Pak A04 horisontale suiervuller.
Hierdie veelsydige en kompakte masjien is ideaal vir ‘n verskeidenheid produkte en word bedien met ‘n handige voetpedaal, wat doeltreffendheid en gebruiksgemak verseker.
