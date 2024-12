VIDEO: New Holland terugflits van die suksesvolle 2024

By

44 words

Van Val Boeredag tot NAMPO Kaap, New Holland het 2024 platgeloop met hul innoverende plaas implemente.

Met hoë standaarde, is boere van Suid-Afrika tevrede met New Holland se uitstekende diens en toerusting. New Holland loop saam met jou deur elke seisoen!