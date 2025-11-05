Categories: Meganisasie Videos, Video's, VideosPublished On: 5th November 2025

VIDEO: Klein raam, groot krag met die LiuGong 365 Skid Steer

Regard Hayman, verkoopsbestuurder van ELB Equipment vir die Wes-Kaap, verduidelik waarom die LiuGong 365 Skid Steer deel van jou bedryf moet wees.

Die 365 Skid Steer is die ligste masjien in sy klas, gebou vir ratsheid en werkverrigting. Hierdie kompakte kragmasjien is ideaal vir klein ruimtes en veeleisende take, en bied ongeëwenaarde veelsydigheid op konstruksieterreine sowel as plase.

Met sy hoëvloeihidroulika, maklik-toeganklike dienspunte en gebruikersvriendelike kajuit, is die 365 ontwerp om produktiwiteit te verhoog terwyl onderhoud eenvoudig bly.

