VIDEO: Jupidex se Kverneland Enduro Pro 5000T is net wat die boer soek

Nommerpas werktuie wat so reg in boere se smaak val is wat Jupidex by Val Boeredag gedemonstreer het.

Die Enduro Pro 5000T is ՚n sleepbare grondbewerker wat vyf meter breed werk met drie rye tande. Die 18 tande is ongeveer 285 mm uit mekaar gespa-sieer met dubbelrollers wat agterna kom, om ՚n konstante werkdiepte en die herkonsolidasie van jou grond te verseker.

Die werksdiepte word veilig en sonder moeite vanuit die kajuit verstel terwyl die werktuig steeds jou grond bewerk, wat natuurlik tyd bespaar en operateursgerief verseker.

As jy meer wil weet oor Kverneland se reeks werktuie vir alle toepassings, kontak Jupidex by (+27)33-386-3574, stuur ՚n e-pos na info@jupidex.co.za, of besoek hulle webwerf by http://www.jupidex.co.za.