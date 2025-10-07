VIDEO: FAW Trucks bied betroubaarheid, gerief en langtermynwaarde
“NAMPO Kaap is een van die mees erkende platforms vir direkte kliëntebetrokkenheid,” sê Minelene Holland, verkoops- en bemarkingsontleder by FAW Trucks Suidelike Afrika.
Van die nuwe 550 hp FAW 28.550 wat bekendgestel is tot die beproefde 8-ton trokke soos die 15.180 en 8.140, was FAW se uitstalling by NAMPO Kaap vir die behoeftes van boere wat betroubaarheid, gerief en langtermynwaarde vereis.
FAW se teenwoordigheid by NAMPO het nie net gegaan oor die tentoonstelling van blink nuwe vragmotors nie — dit het gegaan oor die versterking van verhoudings met boere.
Kyk na die video hieronder vir meer:
