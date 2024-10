VIDEO: Dux Agri Eckosil | Twaktuin Boerdery

By

Eckosil Cuticle Enhancer is ‘n wetenskaplik gevorderde oplosbare Orto-silisiumsuurformulering wat spesifiek ontwerp is om gewasabiotiese spanning, insluitend hittestres, sonbrand en kouestres, te versag. Dit behels dat plantselwande versterk word en skep dubbelsellae wat strukturele sterkte en veerkragtigheid teen omgewingsuitdagings aansienlik verbeter.

Robert Paterson vertel: “Die hoofproduk van hulle wat ons gebruik is Eckosil en ons kry baie goeie resultate. Daar is verskeie sonbrand beheer produkte op die mark, maar ek glo Dux Agri het seker die beste daarvan. Hulle het ‘n baie goeie tegniese rugsteun en daarom het ons hulle produkte getoets en het sukses met hulle, so ons ondersteun die produk met vertroue.”

Vir meer inligting oor Dux Agri, besoek hulle webtuiste by https://duxagri.com/