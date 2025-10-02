Categories: Gewasproduksie Videos, Video's, VideosPublished On: 2nd October 2025

VIDEO – Corteva se BlueN™: Biologiese stikstofbinding vir optimale groei

By NAMPO Kaap het Corteva se span, onder leiding van Ané Loggenberg, Willie Auret en Juan Pretorius, met boere gesels oor een van die grootste uitdagings in graanverbouing: hoe om onkruid op ‘n koste-effektiewe en omgewingsvriendelike manier te beheer, en hoe om stikstofbenutting te verbeter wanneer plante dit die nodigste het.

Benewens onkruidbeheer, het Júan Pretorius boere bekendgestel aan BlueN™, een van Corteva se nuutste biologiese oplossings. Hierdie produk is ‘n gepatenteerde biostimulant wat ‘n natuurlike endofitiese bakterie, Methylobacterium symbioticum SB32, bevat.

Kyk na die video hieronder vir meer inligting:

 

