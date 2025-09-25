Categories: Gewasproduksie Videos, Video's, VideosPublished On: 25th September 2025

VIDEO: Agrotech SA: Graansortering-oplossing en presisiesaadbehandeling

By vanjaar se NAMPO Kaap het Agrotech SA ‘n kragtige kombinasie van vernuwing en praktiese oplossings na hul uitstalling gebring. Allan Fitzpatrick, verkoopsdirekteur by Agrotech SA, het besoekers hartlik verwelkom om vir hulle te wys wat moderne skeiding- en saadbehandelingstegnologie regtig vir jou plaas kan doen.

Een van die hoogtepunte by Agrotech se stalletjie was die ISM Impela-skeidingstelsels van Oekraïne. Hulle het ook kleursorters en saadbehandelingsmasjiene.

Kyk na die video hieronder vir meer inligting.

