Een miljoen kilometer – dieselfde vragmotor, dieselfde bestuurder, dieselfde eienaar. Dis nie net ’n mylpaal nie, maar ’n bewys van ware betroubaarheid. Scania, ’n wêreldleier in volhoubare vervoertegnologie, is bekend vir vragmotors wat hul staal wys oor die lang pad. In hierdie video kyk ons na hoe ’n Scania vragmotor, met die regte diens en ondersteuning, grense verskuif en voortgaan om te lewer.

Kyk die volledige storie saamgestel deur ProAgri in samewerking met Scania Suid Afrika.