Verse vir dae, verse na smaak, verse vir elke boer en sy maat!

BKB in samewerking met Tesame Dienste en Lewendehawe, asook die Prestige Beesgroep, bied vanjaar ‘n versveiling vanuit die boonste gestoeltes. Met ’n aanbod van +/- 1200 verse, kan elkeen kies en keur na hartelus.

Die vers is die fondasie van enige suksesvolle beeskudde. Die keuring en ontwikkeling van die vers beinvloed grootliks, nie net die inkomste nie, maar vooruitgang van die kudde se genetika, volhoubaarheid en algehele toekoms.

Ladybrand se Prestige veiling is die aangewese geleentheid om daardie spoggerige aanvulling tot jou kudde ’n realiteit te maak. Diversiteit in die kudde is die sleutel na ‘n vooruitstrewende beesboerdery.

Hierdie veiling is gepas vir enige beesboer se sukses. Kommersiële boere, sowel as stoet boere sal genot put uit die alleras aanbieding, wat saam gestel is uit slegs die beste genetiese verslyne, wat verseker dat dit ’n hoër opbrengs op belegging as resultaat hê.

Wie ookal gesê het geld kan nie geluk koop nie, het nog nooit ’n mooi vers op ’n veiling gekoop nie.

Dagboek 18 September 2023, 12:00 vir die vooraf aanbieding of woon die Prestige versveiling op die vloer by op 21 September 2023 om 11:00 te Marseilles, Ladybrand.

Kliek hier om die veiling op Agri4all te sien

Kliek hier om na die video te kyk op ProagriMedia

Op aanbod:

± 680 Bonsmaras

± 180 Bovelders

± 80 Brangus

± 80 Beefmasters

± 80 Simbras

± 50 Sussex Kruis

± 50 Rooi Kruisras

Navrae:

Francois van Rooyen by +27 71 872 1894

Jonty van Rooyen by +27 82 397 3013

Sarel Cilliers by +27 82 447 7450

Jan Monstert (Afslaer) by +27 83 306 8408

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com