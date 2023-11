VALTRA DIE KRAG AGTER RUGANI

՚n Gesonde kospakkie in Suid-Afrika is nie gesond tensy dit ՚n houertjie heerlike, vars Rugani-wortelsap bevat nie. Die gewildheid van die unieke waardetoevoeging het astronomiese groei getoon vandat Vincent Sequeira en Vito Rugani besluit het nie een wortel uit enige van hulle landerye mag vermors word nie, self dié wat nie mooi of reguit genoeg is vir verpakking of uitvoer nie.

Na baie navorsing en ՚n studiebesoek aan ՚n kundige in Italië is die proses ontwikkel om goedheid in sapvorm uit wortels te onttrek. Dit is waar die suksesverhaal van Rugani-sap begin het. Maar waar en hoe begin die wortels self? Alles begin by ՚n span mooi, rooi trekkers.

AGCO: Valtra trekkers

Dié trekkers is Valtras, deel van die AGCO-groep, wat in Suid-Afrika deur Valtrac versprei word. Die Valtras doen al die trekkerwerk vir Greenway Farms. Hulle sorg dat die grond diep omgedolwe of liggies gekielie word, hulle sleep planters in bewerkte en onbewerkte grond, hulle lig op wat

gelig moet word en ry aan wat aangery moet word tot in die fabriek. Dit gebeur dat maatskappye wat waardes deel mekaar vind om saam vorentoe te groei. By Vincent Sequeira jnr is daar geen twyfel oor wat die waarde is wat Valtrac plaas toe bring nie; dit gaan alles oor hulle legendariese dienslewering.

Hy sê: ”Van die begin af was dit die persoonlike diens wat ons van Valtrac se span ontvang het wat die deurslag gegee het.” Vandat ՚n Valtra T171 in 2008 op die plaas gedemonstreer is, was daar geen omdraai nie. Die demonstrasiemodel het agtergebly en sedertdien is sy geledere aangevul met ՚n indrukwekkende reeks hardwerkende Valtras … en almal is bloedrooi.

Vincent sê sy pa glo dat die masjiene wat op die plaas loop en werk almal rooi moet wees en die Finse trekkermaatskappy is die enigste een wat ՚n boer toelaat om te kies watter kleur sy trekkers moet wees. Hy sê tot die nuwe S-reeks wat normaalweg in dramatiese swart vrygestel word, word eers Ruganirooi geverf voordat dit plaas toe kom.

Die reeks Valtra’s wat die wiele van die boerdery laat draai, sluit die volgende modelle in: Die veelsydige 6-silinder T191, T194 en T234, die kragtige S353 en S374 en die parmantige N111 en N134-trekkers. Die trekkers ontvang ook die regte bande vir verskillende take. Hulle spog met hoë-traksie wye bande vir grondbewerking en swaar gemonteerde werktuie tot smal 54” hoë grondvrybande om oor die wortelrye te beweeg. Met die reeks kan al die werk gedoen word op die drie plase wat van Greenway Farms die grootste wortelboerdery in Afrika maak. Tot 300 ton wortels word elke dag geoes!

Die drie plase is by Tarlton naby Krugersdorp (waar die sapaanleg ook is), Christiana in die weste en Naboomspruit in die noorde. Die liggings beteken dat daar regdeur die jaar produksie is. Met bedrywighede op die plase vir ses dae van die week, dikwels tot laat saans en trekkers wat meer as 2 000 ha per jaar werk is onderhoud die sleutel. Deur nou saam te werk met Greenway en die beplanning vir elke plaas kan Valtrac se tegnici sorg dat die trekkers betyds versien word en dat staantyd verhoed word deur die regte onderdele beskikbaar te hê. Vincent is die man wat sy vinger op die pols hou op al drie plase, maar hy sê hulle is besig om te desentraliseer sodat elke plaas as ՚n eie sake-eenheid bedryf word.

“Ons is ՚n familieboerdery wat vinnig gegroei het en ons het net besef ons sal meer gesag moet afwentel om operasioneel flink te bly. Die feit dat Valtrac ook ՚n groeiende familie-onderneming is, beteken dat ons mekaar verstaan en dit help dat ons lekker saamwerk.”

Valtrac verstaan die boerdery so goed dat hulle nie net die regte trekkers vir opgradering of uitbreiding aanbeveel nie, maar dit sommer klaar bestel sodat dit gereed en beskikbaar is wanneer Greenway besluit om te koop. Vincent sê dit is hierdie soort persoonlike dienslewering wat nie geklop kan word nie. Daarby is die Finse trekkers met hulle AGCO Power-enjins baie veelsydig.

Vincent sê: “Ons het nie duisend verskillende trekkers nodig vir die verskillende take op die plase nie.

Die reeks wat ons het, kan alles doen.” Die trekkers is betroubaar en gebou om elke dag heeldag gebruik te word en as daar iets fout gaan of ՚n trekker versien moet word is Valtrac se span gereed.

“Nog ՚n ding wat ek van Valtrac kan sê, is dat hulle nie bang is om onderdele aan te hou nie. As ons iets nodig het is dit dadelik daar,” vertel Vincent. Anders as Valtrac, beskou baie maatskappye onderdele as dooie voorraad, maar trekkers en werktuie wat op ՚n plaas bly staan, is dikwels die doodsteek van die verhouding tussen boer en verskaffer.

Finse tegnologie

Al die Valtra-trekkers is vierwielaangedrewe en modder se baas. In die besproeiingslande en selfs na swaar reën loop Valtra-trekkers fluks waar ander lankal staan as gevolg van die uitstekende gewigsverspreiding tussen die asse.

JOU WERKSMASJIEN

Valtra T235

AGCO Power 74CW3 Vlak 3-enjin

30 + 30R outomatiese kragverskuiwingstransmissie

Vooras lugvering

Twin Trac tru-stuur

Valtrac – Valtra 5000 uur enjin waarborg*

Beskikbaar in 173 kW

Voor driepunt-hyser

Nuwe Valtra-trekkers word toegerus met Valtra Connect. Dit laat die boer toe om sy trekker se posisie en werking elektronies dop te hou, waar dit ook al werk. Dit maak bestuur baie makliker. Valtrac-tegnici kan ook die trekkers moniteer en blitsig reageer op foutkodes of versieningswaarskuwings. Gladde outomatiese ratoorskakeling saam met spoedverstellings en veral die kruipspoed maak ook die boerdery makliker.

Die Valtras kruip rustig saam met die worteluittrekkers sodat hulle hulle werk deeglik doen. Nog ՚n groot voordeel is brandstofbesparing. Greenway het ՚n aansienlike besparing met Valtra-trekkers aangeteken teenoor ander handelsmerke. Die AGCO Power-enjins lewer meer krag teen laer enjinomwentelinge. Met die Valtra-kragoordragstelsels en die enjin-sagteware wat saam in Finland ontwikkel word, word totale sinergie bereik en kragverliese bekamp. Vincent sê hoewel hulle ՚n spesialisboerdery is, word hulle operasies beplan om eenvoudig en herhalend te wees ter wille van beter bestuur. Dit bly ՚n uitdaging om 2 500 hektaar onder besproeiing op drie plekke te bestuur, maar dieselfde plan word oral gevolg en die doel bly om saam met die natuur te boer. Wisselbou word toegepas tussen wortels, koring, bladramenas en sojabone. Die bladramenas word net voor die winter in die grond ingewerk vir ՚n natuurlike beroking om skadelike patogene te bekamp, en saam met die sojabone se stikstoftoevoeging, word die grond op ՚n natuurlike manier voorberei vir die wortels.

Vincent sê daar is tye wat hulle diep moet bewerk en ander tye wat hulle met ՚n geenbewerkingsproses plant en die Valtras is reg vir enige van die take. Hy sê die nuwe trekkers met hulle gerieflike Premiumkajuitopsies pas ook goed in om die lang werksdae op die plase ՚n plesier vir die operateurs te maak. Die donker kajuitbekleedsel en leersitplekke sorg dat die trekkers altyd vars en skoon lyk, selfs in die Tarltongebied se rooi stof.

Vito Rugani het ՚n paar jaar gelede ՚n meganisasiebeginsel vasgelê wat meer produktiwiteit ten doel het. Hy sê daar moet ՚n ergonomiese balans tussen mense en masjiene wees wat uiteindelik tot beter produktiwiteit lei.

“Masjiene vervang nie mense nie; dit maak mense meer produktief.”

*5000 uur enjin waarborg van toepassing op Valtrac se Valtra-trekkers

