TurfManzi en Augos is die base van besproeiing!

“TurfManzi Irrigation bied boere nou al vir 25 jaar oplossings in die besproeiingsbedryf. Ons doen alles van ontwerp, installering en monitering van stelsels,” sê Jacobus Freysen van TurfManzi Irrigation.

Vanjaar by NAMPO Kaap het hulle ook hulle ekstra dienste, soos kunsmisstelsels, uitgestal.

“Hierdie stelsel wat ek hier het is ’n bemestingstelsel. Soos jy kan sien, het ons hier onder jou tipiese stelsel in terme van toedienings, wat gereguleer word deur die watertenk wat voor is. Dit is ’n konstante watermonitering, so dit bedien jou water soos wat jy dit nodig het,” verduidelik Jacobus. Jy het ook volle beheer van sake soos die pH-vlakke en temperatuur.

Hierdie stelsel is nuut in Suid-Afrika en die eerste een is eers ’n jaar gelede ingevoer. “Ons het ’n proeflopie met hom gedoen en goeie resultate gekry!” Jacobus sê dat die installasie daarvan baie eenvoudig is en dat jy dit self kan doen.

Abrie Visagie is ’n direkteur by Augos in die Wes-Kaap. “Ons spesialiseer in besigheidskritieke data. Ons probeer om vir die boer data en beheer in sy hand te gee om meer doeltreffende besluite te neem en ’n beter bedryf te bestuur,” sê hy.

Augos werk saam met TurfManzi en bied produkte in elektrisiteit, water en gas. Hulle fokus is ook op die meet van produksielyne, die spoed waarteen jy produseer, wat jy produseer en bepaal hoekom daar stilstand in jou produksie is.

By NAMPO Kaap het hulle lewende tentoonstellings van hulle besproeiingsmonitering- en beheerstelsels aangebied. “Ons noem dit die Augos Smart Farm Solution. Dit gee vir die boer beheer en inligting oor al die besproeiing op sy plaas. ”

So, hoe werk dit? “Ons plaas verskillende tipes netwerk tegnologie toe. As dit sellulêr is werk dit deur Vodacom se netwerk. Ons kan ook ons eie radio netwerk neersit op die boer se plaas.”

Dit kan ook enigiets beheer, vanaf die kleppe tot die waaiers.

“Die boer het ook data op sy besproeiingsisteem om te sien hoeveel water hy toedien. Verder kan die boer sy besproeiing outomatiseer om te sê hoeveel water hy per siklus wil toedien. Dit kan ook besproei tot die grond se vog tot by ’n sekere persentasie gestyg het. Verder kan jy vooraf skedules opstel en vlakke outomatiseer,” sê Abrie.

Hierdie gebeur alles op ’n enkelplatform wat die boer in sy hand kan hou!

Abrie demonstreer ook hoe maklik die pompstelsel werk. Die pomp kan onmiddellik aan- en afgeskakel word, die klep kan oopgemaak en geskeduleer word, beurtkragskedules kan ingelees word en dit gee vir jou baie belangrike inligting, soos druk, vloei, damvlakke …

Hierdie stelsel is ongeveer tien jaar gelede in Suid-Afrika begin gebruik. Augos ontwikkel en bou self die hardeware en sagteware.

Vir Augos is dit belangrik om die boer se behoefte te verstaan voordat hulle aan die werk spring. Hulle identifiseer eers die probleem en dan maak hulle die gepaste voorstelle vir oplossings. Daarna kan hulle die regte hardeware aanbeveel, help met installasie en tot opleiding bied!

Alhoewel Augos in die Kaap gebaseer is, lewer hulle dienste wêreldwyd, met kliënte tot in Dubai, die VSA en Chili! Omdat dit ’n draadlose stelsel is, kan hulle maklik help en diens lewer regoor die wêreld.

Kontak Augos by www.augos.co.za, of bereik hulle deur TurfManzi Irrigation se handelaars. Besoek TurfManzi se webblad by www.tmiirrigation.co.za. Besoek hulle ook die week by NAMPO Kaap!