Toerbroers bring bewaring en toerisme bymekaar

Toerbroers is ‘n reisagentskap met ‘n verskil want hulle bring natuurbewaring en toerisme bymekaar en bied opwindende loopbaanmoontlikhede vir matrikulante wat wonder wat hulle tydens hulle oorbruggingsjaar wil doen.

Die Toerbroers is Andries Hendrik Potgieter en Wiaan Fourie. Andries is ‘n boorling van Port Elizabeth en Wiaan is van Welkom maar albei het die afgelope paar jaar hulle voete in Pretoria gevind. Andries het ook ‘n finansiële agtergrond en albei het opleiding in wildsplaas- en plaasbestuur deurloop.

Die twee het lank gehore vermaak as die sangroep DZL, maar hulle groot liefde was nog altyd natuurbewaringsprojekte, soos bewusmaking ter wille van die noordelike witrenoster waarvan daar nog net twee in die wêreld oor is.

Die twee manne leef hul liefde vir die natuur, mense en vreemde plekke volkome uit deur meer as ‘n honderd toere per jaar na plaaslike en internasionale bestemmings aan te bied. As jy in matriek is en dit dalk ‘n loopbaan in toerisme oorweeg, is dit waar jy moet aanklop om jou drome te laat waar word.

“Toe ons nog gesing het, is ons dikwels versoek om by natuurbewaringsprojekte betrokke te raak,” vertel Andries. “Aanvanklik het ons nie mooi geweet hoe om die brug oor te steek nie, maar toe ontstaan Toerbroers wat vir die gemeenskap die geleentheid gee om as deel van ‘n Afrikaanse familie in ‘n veilige omgewing en teen ‘n bekostigbare prys die wêreld te deurkruis en om deur middel van toerisme ‘n verskil te maak,” sê hy. “Ons lewens en die doel van Toerbroers draai om bewaring,” sê Wiaan. “Dit is waar ons harte lê en ons sluit dit by die meeste van ons toere in. Dit maak ons toere uniek en bied ons gaste ongelooflike ervarings wat hulle vir altyd sal bybly.”

Hulle glo toerisme is een van die belangrikste boustene van die Suid-Afrikaanse ekonomie, maar baie boere, lodge-eienaars of toerisme-instansies het nie meer ‘n poel van vaardige kandidate om van te kies nie. Die gehalte van die diens wat hulle lewer gaan stadigaan agteruit.

Toerbroer-joggies

“Ons meen ‘n sterk toerismebedryf is noodsaaklik vir ons land en mense. Ons kry daagliks navrae of versoeke van jongmense sonder die nodige ondervinding en ander wat selfs ‘n akademiese kwalifikasie in toerisme nie ‘n pos kan kry nie.

“Ons reik uit na hulle: Vanjaar het ons vir ses jongmense die geleentheid gegee om as Toerbroer-joggies hul praktiese opleiding as deel van die Toerbroers-span te kry sodat hulle hul toekoms in die bedryf kan uitleef. Volgende jaar gaan ons nog groter en beter,” sê Andries.

Toerbroers is die oorhoofse agentskap en Toerbroer Joggies is hulle jeugontwikkelingsprojek. Toerbroers Finance sien om na vakansie-finansiering en -versekering en Toerbroers Flight maak voorsiening vir individuele reispakkette. Dan is daar ook die Toerbroers Dagkliniek in Marloth Park langs die Krugerwildtuin wat sowat 1 800 inwoners bedien.

Bewaringsprojekte

Maar dis nie al nie: Hulle is ook betrokke by bewaringsprojekte. “Ons glo nie daarin om vir bewaringsprojekte geld in te samel nie, maar dat voete in die veld hierdie inisiatiewe moet befonds,” se Andries.

Vir jare het Toerbroers die immergewilde renosterdae aangebied waar gaste renosterbabas kon voer en ook meer van hierdie groot reuse kon leer. Hierdie projek het nagenoeg R2 miljoen vir die bewaring van renosters ingebring. Hulle reël ook gereeld naweke waartydens gaste kan hand bysit waar renosters onthoring word om stropers te ontmoedig om die diere van kant te maak vir hulle horings. Hulle is ook aktief betrokke by projekte rondom die bewaring van jagluiperds saam met onder andere die Cheetah Outreach Trust, asook olifant- en leeubewaring.

“Natuurbewaring is eintlik waar ons vertrekpunt en waar ons harte lê. Elke keer wat ‘n gas saam met ons op toer gaan, dra hy of sy daadwerklik tot ons natuurbewaringsprojekte by,” vertel Andries.

Oriënteringsnaweek

As jy dink ‘n loopbaan in toerisme en al die verskillende vertakkings van die groeiende bedryf wat talle boere te midde van landbou-uitdagings op hulle plase hou deur die ekstra inkomste, is dit dalk nie ‘n slegte plan om Toerbroers se oriënteringsnaweek in September by te woon nie.

Die oriënteringsnaweek gee jou die geleentheid om al die moontlikhede te ondersoek en gee die Toerbroers om jou bietjie deur te kyk om te sien of jy dalk by die Toerbroers-familie kan inskakel.

Tydens die oriënteringsnaweek (bootcamp) gaan hulle ‘n aantal kandidate om volgende jaar (2025) deel te wees van ‘n praktiese opleidingsjaar in toerisme.

Hierdie kandidate word dan in verskillende velde binne die toerismebedryf opgelei sodat hulle kan spesialiseer wat hulle gereed maak vir ‘n pos in die bedryf.

Van 2025 gaan hulle ook saam met die Afrikaanse Toekoms Trust (ATTSA) skoolkampe aanbied om ook vir leerders ‘n voorsmakie te gee van wat toerisme bied met die oog op hulle oorbruggingsjaar.

Die verskillende opsies vir die skoolkampe sluit in:

Sleutel tot toerisme 1

Die ervaring duur drie dae met twee nagte verblyf by Moholoholo Mountain View. Die oriëntering sluit ‘n inleiding tot bemarking, leierskap, finansies en begroting, gasvryheid, natuurbewaring en -rehabilitasie, spyseniering, agritoerisme, noodhulp, agentskappe en pakketbeplanning in.

Sleutel tot toerisme 2

Dit sluit ses dae en vyf nagte met verblyf by Moholoholo Mountain View in. Inligting word verskaf oor bemarking, leierskap, finansies en begroting, gasvryheid, natuurbewaring en rehabilitasie, spyseniering, agritoerisme, noodhulp, agentskappe en pakketbeplanning. Dit sluit ook slanghantering, ‘n inligtingsessie oor die aspekte van Suid-Afrika (Ken Jou Land), ‘n veldskool met skiet, perdry en versorging van die perd, ‘n wandeling in die wildernis, ‘n nag onder sterre, en dier- en plantkennis, asook ‘n natuurbewaringsessie saam met die Cheetah Outreach Trust.

Fotografie en bemarking

Fotografie en bemarking maak ‘n belangrike deel uit van toerisme. Die inleidende kursus wat oor drie dae en twee nagte strek, sluit retoervervoer met ‘n luukse bus vanaf Pretoria na die Krugerwildtuin in. Die kursus bied ‘n inleiding tot fotografie, praktiese fotografie-opleiding in wildlewe, geleentheidsfotografie en bestemmingsfotografie, redigering, asook ‘n inleiding tot toerisme-media en -bemarking in.

Wildsplaas- en plaasbestuur

Suid-Afrika het ‘n menigte wild- en kommersiële plase en daar is ‘n groot aanvraag vir persone wat belangstel in ‘n loopbaan in die bestuur van sulke plase. Die pakket sluit retoervervoer met ‘n luukse bus vanaf Pretoria na Hoedspruit en drie nagte en twee dae met verblyf in die Krugerwildtuin in. Die opleiding bied ‘n oorsig en inleiding tot bestuur van ‘n plaas en ‘n wildsplaas. Dit sluit ook ‘n inleiding tot genetika en ekosisteme, wildverspreiding en relevante wetgewing aangebied deur Cheetah Outreach Trust, praktiese opleiding by ‘n mangoplaas, en ‘n inleiding tot noodhulp in.

Veearts-assistent

Baie mense is lief vir diere en wil graag met hulle werk, maar wil nie noodwendig sewe jaar afstaan aan ‘n formele opleiding as veearts nie. Om as ‘n assistent vir ‘n veearts te werk, is dalk die antwoord. Die pakket sluit retoervervoer met luukse bus na Limpopo, drie dae en twee nagte in Limpopo, ‘n praktiese oorsig oor wat die werk sou behels deur dr Gerhardus Scheepers, ‘n veldskool met skiet, perdry en versorging, ‘n wandeling in die wildernis, ‘n nag onder sterre, en dier- en plantkennis, wat ook ‘n reptielkursus insluit, vorm deel van die pakket.

Internasionale toerisme

Ten slotte is daar ook ‘n inleiding tot internasionale toerisme, wat ‘n retoervlug van Johannesburg na die Victoria-waterval op die grens tussen Zimbabwe en Zambië insluit, vier dae en drie nagte met verblyf by Shearwater Explorers Village of Elephant Hills Hotel en Oord in, asook ‘n sonsondergang-ervaring op ‘n boot op die Zambezirivier in. ‘n Inleiding tot internasionale toergids-opleiding en gaste- en kliënteverhoudings word ook aangebied.

Kontakbesonderhede

Kontak Sya van der Walt-Potgieter by sya@toerbroers.co.za vir meer inligting, of besoek die webtuiste by www.toerbroers.co.za