Syferfontein Bonsmaras vier 25 jaar van uitnemendheid

Syferfontein Bonsmaras vanjaar spog met hulle silwerjaar-herdenking. Op Donderdag 13 Junie 2024, het Syferfontein hulle kwarteeuveiling aangebied. Nico Pieterse, eienaar van Syferfontein Bonsmaras, sê dit is ‘n ongelooflike voorreg om hulle 25 jaar merk te kon bereik en met dankbare harte terug te kan kyk en met opgewondenheid oor die toekoms te droom.

Nico vertel: “Ons het 25 jaar gelede ons eerste veiling in Standerton se vendusiekrale gehou. Ons het drie bulletjies verkoop teen ‘n gemiddeld van R9 000, en ek kon eintlik nie glo dat mense by my bulle sou wou koop nie! Oor die jare heen het ons ontwikkel en gegroei tot waar ons vandag kan terugkyk na die afgelope 25 jaar.

“Ek het werklik baie goeie mentors en rolspelers in my lewe en ek het oor die jare opgelet wat hulle vir my sê en dit ook deurlopend probeer toepas. Ek het ook ‘n geleentheid gehad om met van die beste genetika in die land te bekom deur wyle oom Arthur de Villiers sr, so ons het baie lekker saamgewerk,” sê Nico.

Hy sê: “Daar is soveel vreugde en emosie by hierdie dag betrokke. Sonder ons Bonsmara-genootskap en Bonsmara-familie sou hierdie mylpaal nie moontlik gewees het nie. Ons is nog vêr van klaar af. Soos ons slagspreuk ook sê, dat ons strewe na perfeksie, streef ons steeds jaar na jaar vir beter.”

Nico vertel wat hy as boer die afgelope 25 jaar geleer het, is dat jy ongelukkig onder moet begin. “Maak nie saak hoeveel kapitaal jy het nie, maak nie saak hoeveel kundigheid jy het nie,” sê hy.

Hy voeg by: “Stoetteling is soos ‘n leertjie wat jy klim. Jy bepaal jou eie tempo en hoe groot die treë is. Jy leer wat die waarde van die genetika wat jy inkoop is, maar so ook die toewyding en presisie wat jy insit, die administrasie van jou kudde. Dit is ‘n stadige proses, maar ek dink een van die min bedrywe wat vir jou soveel bevrediging kan gee.

“Wat ek ook in hierdie bedryf geleer het, is dat die tipe dier wat jy wil teel baie belangrik is; om ‘n seker rigting te volg en dit na te streef. Dit is ook belangrik om vir jou ‘n mentor of twee te kry om jou te help en in ‘n sekere rigting te lei. Wanneer jy skuiwe in jou kudde wil maak, moenie dit te drasties doen nie. Maak eerder kleiner, volhoubare veranderinge. Ek dink dit is een van die grootste foute wat telers kan maak, wanneer hulle iets binne hulle kudde wil verander, dan is hulle verandering te drasties,” meen Nico.

“Ons probeer werklik om hoë gehalte, funksionele, vroegryp diere te teel wat oor die hele Suid-Afrika gedy. My hoogtepunt van die dag was definitief die goeie opkoms. Mense van regoor die land, van die Wes-Kaap, Suid-Kaap en die Noorde het die veiling bygewoon. Daar is heelwat bulle oor R100 000 en selfs R200 000 verkoop, en ons het ‘n goeie omset behaal, daarom kan ons met dankbare harte terugkyk,” sê hy trots.

Wanneer Nico gevra word wat hou die volgende 25 jaar in, antwoord hy: “Ek dink ons weet presies waar is ons en waarheen ons op pad is. Ek het jong kinders wat betrokke begin raak by die boerdery en dit is vir my lekker om hulle te leer. Dit is vir my lekker om jonger mense te leer en ook as ‘n mentor vir hulle te dien.”

Hy sê: “Ek wil steeds voortbou op die tipe diere wat ek het, en ek wil my kudde uitbrei op mooi maniere. Ek het nog altyd ‘n groot behoefte gehad om ‘n goeie kommersiële kudde te begin, so in die toekoms glo ek is dit waaraan ek aandag sal gee.

“Gehalte en integriteit is vir ons van uiterse belang en met die Here se genade kan jy ‘n goeie stoetboer wees,” sluit Nico af.

Paul Roos, eienaar van Bonro Bonsmaras, vertel dat dit ‘n groot voorreg was om ‘n gasverkoper by Syferfontein se 25ste produksieveiling te kon wees.

Hy sê: “Ek dink die standaard op vandag se veiling was besonder goed. Die tipe wat Syferfontein jaar na jaar aanbied is beslis ‘n tipe wat regoor die land aanpas. Nico se standaard van Syferfontein is altyd hoog en dit is ‘n voorreg om geassosieer te kan word met een van die top Bonsmara-telers in die land. Vir my as jong teler is dit besonderse geleentheid om op so platform bulle te kan aanbied.

“Ek dink die toekoms vir die Bonsmara-ras lyk goed. In tye soos die het die veiling steeds goeie pryse behaal, waarvoor ons net dankbaar kan wees,” voeg Paul by.

“Van Bonro Bonsmara se kant af wil ons net dankie sê aan Syferfontein en Bloukraan Bonsmaras om vir ons vandag die geleentheid te kon bied om saam met hulle veiling te hou. Ons is opgewonde oor die pad wat voorlê,” sluit Paul af.

Die aanbieding van Syferfontein, Bloukraan en Bonro Bonsmaras was weer van uitstaande gehalte met bulle en vroulike diere wat baie goeie pryse behaal het. Die pryse op die bulle behaal was deurlopend ‘n toonbeeld van die goeie gehalte wat op veiling was. Hier volg die hoogste en gemiddelde pryse:

Die twee duurste bulle, lot 10 en lot 20, verkoop albei vir R300 000. Die bulle behaal ‘n gemiddeld van R95 964,91.

Die duurste dragtige vers verkoop vir R70 000. Gemiddeld van dragtige verse: R40 937,50.

Die duurste dragtige koei verkoop vir R80 000. Gemiddeld van dragtige koeie: R43 690,48.

Die duurste koei en kalf verkoop vir R70 000. Gemiddeld op koeie en kalwers: R57 500.